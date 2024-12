CSGT phải bồi thường nếu làm hư hỏng tang vật tạm giữ

Theo Thông tư 73/2024/TT-BCA có hiệu lực thi hành từ 1/1/2025, quy định về tạm giữ tang vật, phương tiện vi phạm hành chính, giấy phép, chứng chỉ hành nghề được nêu tại Điều 17.

Cụ thể, khi phát hiện hành vi vi phạm thuộc trường hợp phải tạm giữ tang vật, phương tiện vi phạm hành chính, giấy phép, chứng chỉ hành nghề (CCHN), Tổ trưởng Tổ Cảnh sát giao thông (CSGT) trực tiếp thông báo hoặc phân công cán bộ trong tổ thông báo cho người vi phạm và những người liên quan có mặt tại đó biết.

Sau đó, tổ sẽ tiến hành lập biên bản vi phạm hành chính; lập biên bản tạm giữ tang vật, phương tiện vi phạm hành chính, giấy phép, CCHN.

Theo Thông tư, trong 24 giờ kể từ khi lập biên bản, cán bộ CSGT lập biên bản phải báo cáo người có thẩm quyền tạm giữ về tang vật, phương tiện vi phạm hành chính, giấy phép, CCHN đã tạm giữ để xem xét ra quyết định tạm giữ.

Hàng trăm xe của người vi phạm luật giao thông chất đống, hư hỏng tại bãi tạm giữ (Ảnh minh họa).

Đối với tang vật là hàng hóa dễ hư hỏng, cán bộ CSGT phải báo cáo ngay thủ trưởng trực tiếp để xử lý, nếu để hư hỏng hoặc thất thoát thì phải bồi thường theo quy định của pháp luật.

Trong trường hợp không ra quyết định tạm giữ, thông tư quy định cán bộ CSGT phải trả lại ngay tang vật, phương tiện vi phạm hành chính, giấy phép, CCHN cho chủ sở hữu.

Với trường hợp khi tạm giữ tang vật, phương tiện vi phạm hành chính, người điều khiển phương tiện giao thông không có mặt hoặc cố tình trốn tránh, gây cản trở, không chấp hành, cán bộ CSGT sẽ lập biên bản làm việc, biên bản tạm giữ, có chữ ký xác nhận của đại diện chính quyền cấp xã hoặc ít nhất một người chứng kiến, đồng thời sử dụng phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ (máy ảnh, camera) ghi nhận vụ việc; đưa tang vật, phương tiện về nơi tạm giữ; xác minh và gửi thông báo đến chủ phương tiện, yêu cầu người vi phạm đến giải quyết.

Trường hợp chỉ áp dụng hình thức phạt tiền, cán bộ CSGT tạm giữ một trong các loại giấy tờ theo thứ tự: Giấy phép lái xe, Chứng chỉ bồi dưỡng kiến thức pháp luật về giao thông đường bộ, bằng hoặc chứng chỉ điều khiển xe máy chuyên dùng; chứng nhận đăng ký xe hoặc chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường.

Trường hợp các giấy tờ có liên quan đến người và phương tiện giao thông đã được tích hợp, cập nhật trong tài khoản định danh điện tử trên ứng dụng định danh quốc gia (VNeID), cơ sở dữ liệu do Bộ Công an quản lý, vận hành, người có thẩm quyền sẽ thực hiện việc tạm giữ giấy tờ trên môi trường điện tử, cập nhật thông tin vào cơ sở dữ liệu xử lý vi phạm hành chính và đồng bộ với ứng dụng VNeID, cơ sở dữ liệu, ứng dụng, hệ thống thông tin điện tử khác do Bộ Công an quản lý để người vi phạm, chủ phương tiện biết và chấp hành.