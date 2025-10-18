Công ty cấp nước Cà Mau cảnh báo cuộc gọi mạo danh "chuyển 6.000 đồng"

Thời gian qua, khách hàng phản ánh việc xuất hiện một số đối tượng gọi điện thoại tự xưng là nhân viên Công ty Cổ phần Cấp nước Cà Mau yêu cầu ký lại hợp đồng cung cấp nước, cập nhật thông tin cá nhân hoặc nộp các khoản phí không rõ ràng.

Ngày 18/10, Công ty Cấp nước Cà Mau đã có thông báo lên tiếng cảnh báo việc mạo danh công ty để lừa đảo phí hồ sơ cấp nước.

Công ty cấp nước Cà Mau cảnh báo việc mạo danh nhân viên công ty yêu cầu khách hàng chuyển tiền phí hồ sơ, thủ tục cấp nước (Ảnh minh họa: CTV).

Theo Công ty cấp nước Cà Mau, qua rà soát phát hiện nhiều giao dịch chuyển tiền bất thường với nội dung như hợp đồng nước, làm hồ sơ cấp nước,... với số tiền 6.000 đồng/lần.

Số tiền này được chuyển từ nhiều tài khoản cá nhân khác nhau vào tài khoản của công ty mở tại một số ngân hàng.

Lãnh đạo Công ty cấp nước Cà Mau khẳng định rằng, các giao dịch nêu trên không thuộc nghĩa vụ thanh toán tiền nước.

Công ty này cũng không triển khai bất kỳ chủ trương, chính sách hay thông báo nào yêu cầu khách hàng chuyển khoản số tiền 6.000 đồng cho mục đích phí hồ sơ hoặc làm thủ tục cấp nước.

Phía Công ty cấp nước Cà Mau cho biết, để đảm bảo an toàn cho khách hàng, công ty đề nghị khách hàng không cung cấp thông tin cá nhân, mã khách hàng, số hợp đồng hoặc tài khoản ngân hàng cho bất kỳ cá nhân, tổ chức nào tự xưng là nhân viên công ty khi chưa được xác minh rõ ràng.

Đồng thời, đề nghị khách hàng không chuyển tiền cho bất kỳ yêu cầu lạ, đặc biệt là các khoản phí hồ sơ, làm hợp đồng nước được gửi qua điện thoại, tin nhắn, Zalo, mạng xã hội hoặc Email không chính thức.

Công ty cũng khuyến cáo người dân khi phát hiện trường hợp nghi ngờ có thể thông báo cho công ty hoặc cơ quan công an để được hỗ trợ, xử lý kịp thời.