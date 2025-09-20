Công an yêu cầu ngừng bán dầu ăn giả Gold Max, Tamin Gold, ChiCa

Công an tỉnh Hưng Yên cho biết vừa khởi tố vụ án sản xuất, buôn bán hàng giả là lương thực, thực phẩm, phụ gia thực phẩm xảy ra tại Công ty TNHH thực phẩm GF Việt Nam, trụ sở ở xã Nguyễn Văn Linh (Hưng Yên).

Dầu ăn giả, kém chất lượng nhãn hiệu Gold Max (Ảnh: Công an cung cấp).

Quá trình điều tra xác định công ty này đã sản xuất, buôn bán dầu thực vật giả, kém chất lượng mang các nhãn hiệu Gold Max, Tamin Gold, ChiCa. Các sản phẩm không đảm bảo an toàn nhưng đã được phân phối rộng rãi ra thị trường.

Công an tỉnh Hưng Yên cảnh báo người dân không mua, không sử dụng các sản phẩm trên. Nếu phát hiện dầu ăn mang những nhãn hiệu trên được bán, người dân cần thông báo ngay cho cơ quan chức năng.

Cơ quan chức năng cũng yêu cầu các đơn vị phân phối, cửa hàng, siêu thị ngừng kinh doanh ba loại dầu ăn nói trên. Người tiêu dùng được khuyến nghị lựa chọn sản phẩm có thương hiệu uy tín, nguồn gốc rõ ràng và tem nhãn hợp pháp.

Lực lượng quản lý thị trường, y tế sẽ phối hợp kiểm tra, truy tìm tận gốc nguồn hàng kém chất lượng để xử lý theo quy định.