Xác minh clip 2 cô gái tố bị người đàn ông quấy rối rồi tấn công ở Hà Nội

Ngày 15/5, Công an phường Đống Đa, TP Hà Nội, đang xác minh vụ xô xát xảy ra tại phố Hoàng Cầu.

Trước đó, mạng xã hội lan truyền clip ghi lại cảnh mâu thuẫn giữa 2 cô gái và một cặp vợ chồng. Nội dung clip cho thấy 2 cô gái cho rằng người đàn ông có hành vi quấy rối, tuy nhiên, người đàn ông và vợ phủ nhận.

Sau đó, xô xát xảy ra giữa 2 bên. Trong đó, người đàn ông có hành vi đạp, đánh lại 2 cô gái trẻ.

Sự việc được người dân can ngăn, đồng thời quay lại clip đăng lên mạng xã hội.

Chỉ huy Công an phường và lãnh đạo UBND phường Đống Đa đều cho biết đang điều tra vụ việc.