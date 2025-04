Công an xã chỉ tiếp nhận, kiểm tra chứ không giải quyết tin báo tội phạm

Mới đây, một cử tri tỉnh Cao Bằng đã có kiến nghị sửa đổi, bổ sung Thông tư liên tịch số 01/2021/TTLT-BCA-BQP-BTC-BNN&PTNT-VKSNDTC theo hướng VKSND có thẩm quyền trực tiếp kiểm sát đối với việc tiếp nhận, phân loại giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm của công an cấp xã; các tố giác, tin báo về tội phạm do công an cấp xã tiếp nhận và xác minh sơ bộ ban đầu phải được thông báo và gửi cho VKSND cấp huyện nơi công an cấp xã có trụ sở để thực hiện quyền kiểm sát.

Về nội dung này, Bộ Công an cho biết, theo quy định tại Thông tư liên tịch số 01/2021 và Hướng dẫn số 11/HD-BCA-V03 về việc thực hiện bố trí điều tra viên, cán bộ điều tra ở công an cấp xã, công an cấp xã có trách nhiệm tiếp nhận, phân loại, kiểm tra, xác minh sơ bộ tố giác, tin báo về tội phạm với chức năng là một cấp hành chính của công an và không có thẩm quyền giải quyết tin báo, tố giác tội phạm.

Công an cấp xã (Ảnh minh họa: Hoàng Tuấn).

Việc giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm thuộc trách nhiệm của điều tra viên được bố trí tại công an cấp xã đối với các trường hợp cụ thể theo sự phân công của Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an cấp tỉnh.

Điều tra viên được bố trí tại công an cấp xã sẽ giải quyết tố giác, tin báo tội phạm với tư cách là điều tra viên thuộc Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an cấp tỉnh.

Trong khi đó, Thông tư liên tịch số 02/2025/TTLT-BCA-VKSNDTC-TANDTC ngày 27/2/2025 quy định về phối hợp giữa các cơ quan có thẩm quyền trong hoạt động tố tụng hình sự, quản lý, thi hành tạm giữ, tạm giam và thi hành án hình sự khi không tổ chức công an cấp huyện, quy định: "VKSND cấp huyện có thẩm quyền thực hành quyền công tố, kiểm sát việc tiếp nhận, kiểm tra, xác minh sơ bộ tố giác, tin báo về tội phạm, người phạm tội ra tự thú, đầu thú của công an cấp xã, đồn công an và hoạt động thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của điều tra viên, cán bộ điều tra thuộc Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an cấp tỉnh bố trí ở công an cấp xã, đồn công an".