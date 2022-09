Công an vào cuộc vụ kiếm thủ Vũ Thành An bị tố chém đồng đội

Chiều 27/9, nguồn tin của Dân trí cho biết Công an quận Nam Từ Liêm đã vào cuộc điều tra vụ xô xát giữa vận động viên Vũ Thành An (30 tuổi) và vận động viên Nguyễn Văn Quyết (25 tuổi).

Theo nguồn tin này, cơ quan chức năng chưa nhận được đơn tố cáo từ anh Quyết nhưng đơn vị vẫn sẽ xác minh các thông tin liên quan.

Trước đó, ngày 26/9, mạng xã hội lan truyền về vụ việc. Nội dung được ghi trong đơn tố cáo của vận động viên Nguyễn Văn Quyết. Theo đó, ngày 23/9, khi hai VĐV cùng tập luyện với nhau. Do có mâu thuẫn nên Vũ Thành An và Nguyễn Văn Quyết có phản ứng rất gay gắt. Ban đầu, hai VĐV lời qua tiếng lại, sau đó dùng kiếm để "nói chuyện" với nhau trước sự chứng kiến của nhiều người.

Vận động viên đấu kiếm Vũ Thành An.

Trong đơn, người viết đơn cho biết anh Quyết bị đồng đội dùng kiếm tấn công vụt mạnh liên tục vào phần lưng, đầu, tay và gáy. Hậu quả, VĐV này bị chấn thương nặng phần đầu, bầm tím ở lưng, tay, phần lườn và nhiều chỗ khác trên cơ thể. Văn Quyết sau đó đã phải đi viện để chữa trị chấn thương, sau đó rời đội tuyển để về Hải Dương.

Trong khi đó, kiếm thủ Vũ Thành An lại cho rằng Văn Quyết có thái độ tập luyện hời hợt và văng tục trước mặt nhiều người. Chưa hết, Văn Quyết còn có hành động tấn công đàn anh.

"Ngày 23/6, tôi và Quyết cùng tập luyện. Lúc Quyết thua tỷ số đậm quá thì tỏ thái độ hời hợt không thèm đấu nữa. Sau đó tôi đánh hơi mạnh để nhắc nhở thì Quyết vứt mũ xuống và văng tục chửi thẳng mặt tôi trước sự chứng kiến của nhiều người", anh Vũ Thành An chia sẻ.

Cũng theo kiếm thủ Thành An, sau khi xảy ra căng thẳng, anh không ngờ Quyết bật lại, cụ thể là đấm liên tục vào người anh. Sau đó, do không giữ được bình tĩnh nên Vũ Thành An và Nguyễn Văn Quyết dùng kiếm vụt nhau. Vụ việc thậm chí còn được đẩy lên cao khi Văn Quyết cho biết sẽ gọi người để đánh đàn anh của mình.