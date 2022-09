Người trong cuộc nói gì vụ kiếm thủ Vũ Thành An xô xát với đồng đội?

"Ngày 23/6, tôi và Quyết cùng tập luyện. Lúc Quyết thua tỷ số đậm quá thì tỏ thái độ hời hợt không thèm đấu nữa. Sau đó tôi đánh hơi mạnh để nhắc nhở thì Quyết vứt mũ xuống và văng tục chửi thẳng mặt tôi trước sự chứng kiến của nhiều người", Vũ Thành An chia sẻ.

Cũng theo Vũ Thành An, anh rất bực mình vì Văn Quyết là đàn em kém mình 5 tuổi, được chính anh chỉ bảo nhiều năm mới có được như ngày hôm nay.

Tuy nhiên, sau khi xảy ra căng thẳng, Thành An không ngờ Quyết bật lại, cụ thể là đấm liên tục vào người anh. Sau đó, do không giữ được bình tĩnh nên Vũ Thành An và Nguyễn Văn Quyết dùng kiếm vụt nhau. Vụ việc thậm chí còn được đẩy lên cao khi Văn Quyết cho biết sẽ gọi người để đánh đàn anh của mình.

Vũ Thành An lên tiếng sau vụ xô xát với đồng đội Nguyễn Văn Quyết (Ảnh: Tiến Tuấn).

Trong khi đó, Văn Quyết lại có chia sẻ rằng anh chỉ tự vệ khi bị Thành An tấn công. Sau đó, gia đình đã gửi đơn kiện. Bản thân Văn Quyết bị chấn thương phải vào viện để kiểm tra trước khi về nhà ở Hải Dương.

Trao đổi với Dân trí về vụ việc, HLV trưởng Phạm Anh Tuấn cho biết: "Trong ngày 26/9, chúng tôi có về Hải Dương gặp VĐV Văn Quyết để nắm tình hình. Hiện tại chúng tôi yêu cầu những người liên quan làm bản tường trình.

Tôi cũng trao đổi với gia đình Văn Quyết qua điện thoại. Mẹ và Quyết nói rằng câu chuyện chỉ là xích mích trong tập luyện. Tôi không biết cụ thể là như thế nào và cũng chỉ mới biết thông tin trên báo chí. Hiện tại sức khỏe của Văn Quyết bình thường".

"Chúng tôi cố gắng xác thực lại vụ việc, bản chất là gì. Ngoài ra, đội tuyển đấu kiếm cũng phải có báo cáo với cấp trên để có hướng xử lý phù hợp", HLV Phạm Anh Tuấn nói.

Như đã thông tin, ngày 23/9, khi hai VĐV cùng tập luyện với nhau. Do có mâu thuẫn nên Vũ Thành An và Nguyễn Văn Quyết có phản ứng rất gay gắt. Ban đầu, hai VĐV lời qua tiếng lại, sau đó dùng kiếm để "nói chuyện" với nhau trước sự chứng kiến của nhiều người.

Trên trang cá nhân, vợ của kiếm thủ Nguyễn Văn Quyết chia sẻ: "Chồng tôi chảy máu nhiều ở phần đầu và gáy. Anh Thành An không dừng lại khi được đồng đội can ngăn, vẫn hung hãn tấn công chồng tôi dẫn đến phải nhập viện. Chồng tôi bị ảnh hưởng rất nghiêm trọng, tổn thương thể xác cũng như tinh thần trước giải đấu".

Vũ Thành An là kiếm thủ giành nhiều thành tích nhất Việt Nam. Kiếm thủ sinh năm 1992 từng giành nhiều HCV tại các kỳ SEA Games, giành vé đến Olympic và nhiều lần cầm cờ cho đoàn thể thao Việt Nam tại các đại hội.

Tại SEA Games 31, Thành An cùng Văn Quyết và giành HCV ở nội dung đồng đội kiếm chém nam.