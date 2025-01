Công an TPHCM: Người dân về quê đón Tết cần quan hệ gắn bó với hàng xóm

Theo Công an TPHCM, thời điểm giáp Tết, tình hình an ninh, trật tự diễn biến phức tạp, các loại tội phạm trộm cắp gia tăng hoạt động ảnh hưởng đến tài sản của người dân. Công an TPHCM đã tổ chức lễ ra quân cao điểm phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn, tấn công, trấn áp các loại tội phạm, đảm bảo an ninh, trật tự Tết Nguyên đán Ất Tỵ, nhằm tạo điều kiện để người dân và kiều bào, du khách đón năm mới bình an, hạnh phúc.

Một vụ trộm cắp được xem là vụ trọng án

Theo Đại tá Phạm Đình Ngọc, Trưởng phòng Cảnh sát hình sự Công an TPHCM, tội phạm trộm cắp tài sản trong năm 2024 xảy ra 2108 vụ, giảm 746 vụ so với cùng kỳ (tỷ lệ giảm 26%). Phương hướng 2025, Công an TPHCM chủ trương tập trung đánh mạnh vào các loại tội phạm, trong đó có tội phạm trộm cắp tài sản. Ngoài ra, Công an TPHCM tập trung thí điểm và nhân rộng mô hình "coi mỗi vụ trộm cắp tài sản như một vụ trọng án".

"Như vậy, mọi vụ trộm cắp tài sản được điều tra, truy xét như các vụ trọng án, để làm sao quyền, lợi ích hợp pháp của người dân liên quan đến tài sản được đảm bảo", Đại tá Phạm Đình Ngọc chia sẻ.

Đại tá Phạm Đình Ngọc, Trưởng phòng Cảnh sát hình sự Công an TPHCM (Ảnh: Trịnh Nguyễn).

Đối với tội phạm trong cắp trong dịp Tết, Công an TPHCM cho biết, các đối tượng trộm cắp tài sản nhằm vào các hộ gia đình thường xuyên vắng nhà hoặc không có người trông coi, ở khu vực dân cư thưa thớt; các cơ quan, cơ sở sản xuất kinh doanh, cơ sở giáo dục mà lực lượng bảo vệ mỏng, hệ thống camera giám sát, hệ thống báo động thiếu hoặc hư hỏng.

Bên cạnh đó, các đối tượng lợi dụng sự lơ là, mất cảnh giác của người dân trong quản lý tài sản như: Để xe ở nơi vắng vẻ ít người qua lại, để xe ngoài đường, trước cửa nhà, trong sân nhà khuất tầm quan sát, không sử dụng khóa chống trộm, không khóa cổ, khóa càng hoặc quên rút chìa khóa xe.

Tại các nơi đông đúc như khu vực chợ, công viên, bến tàu, bến xe, các đối tượng thường hoạt động từ 2 người trở lên, ăn mặc lịch sự, móng tay để dài, vắt một áo gió trên vai, thường đứng nơi đông người và khi phát hiện người có tài sản như điện thoại di động, ví, tiền để trong túi áo, túi quần, giỏ xách, ba lô. Sau đó, nhóm người sẽ tiếp cận hoặc tạo ra cảnh chen lấn, xô đẩy để thực hiện hành vi trộm, cắp.

Cảnh giác với mọi thủ đoạn

Trước những thủ đoạn trên, Công an TPHCM khuyến cáo các hộ gia đình cần gia cố các loại cửa, sử dụng các loại khóa có chức năng chống trộm, chống axit để chống cắt phá khóa. Khi đi ngủ, người dân cần kiểm tra các cửa ra vào, cửa sổ, các cửa trên tầng, cửa ra ban công, sân thượng.

Khi vắng nhà qua đêm, vắng nhiều ngày, chủ nhà phải nhờ người trông coi, đồng thời nên làm tường rào ngăn chặn việc leo trèo từ cây xanh, trụ điện gần để đột nhập vào trong nhà, trang bị Camera giám sát hoặc chuông báo động chống trộm để quan sát từ xa. Bên cạnh đó, người dân cần tạo mối quan hệ gắn bó với hàng xóm xung quanh, trao đổi số điện thoại để hỗ trợ, cùng nhau bảo vệ tài sản khi cần thiết.

Đối với các cơ quan, doanh nghiệp, cơ sở giáo dục, cảnh sát cho rằng cần bố trí lực lượng bảo vệ trụ sở 24/24; thường xuyên theo dõi, cập nhật về tình hình an ninh trật tự trên địa bàn thành phố, nơi cơ quan trú đóng; tập huấn kiến thức pháp luật và cung cấp thông tin tuyên truyền về phương thức, thủ đoạn của tội phạm trộm cắp tài sản cho cán bộ, công chức cơ quan nắm, để nâng cao ý thức cảnh giác phòng ngừa tội phạm.

Ngoài ra, các cơ sở nên lắp đặt hệ thống giám sát an ninh, hệ thống báo động ở những vị trí quan trọng, nơi để tài sản có giá trị cao, xây dựng tường rào, thường xuyên tổ chức tuần tra, canh gác nghiêm ngặt để bảo vệ tài sản. Ngoài ra, cảnh sát lưu ý các cơ sở cần tuyển dụng nhân viên bảo vệ có lý lịch rõ ràng, phẩm chất đạo đức tốt.

Băng dàn cảnh móc túi tại lễ tốt nghiệp của các trường đại học ở TPHCM bị Công an quận 5 bắt giữ (Ảnh: Công an cung cấp).

Với những tài sản là xe máy, người dân cần trang bị thêm hệ thống chống trộm như khóa bánh, khóa càng, khóa chân chống và khóa điện để chống trộm, lắp hệ thống còi báo động. Người dân chú ý để xe ở những nơi dễ quan sát, phải có người trông coi, để xe vào trong nhà, không nên để xe ở sân, trước cửa nhà hay hành lang, rút chìa khóa cất vào nơi an toàn.

Công an đề nghị các chủ nhà trọ thường xuyên cảnh giác với thủ đoạn của các đối tượng đóng giả người thuê trọ để trộm tài sản, đồng thời tuyên truyền, cảnh báo khách thuê trọ khóa cửa, cổng, cẩn thận trước khi ra khỏi khu nhà trọ. Khi phát hiện nhóm đối tượng nghi vấn trộm cắp tài sản, người ở trọ phải thông báo ngay cho chủ nhà trọ, khách thuê trọ khác biết và cơ quan công an gần nhất để kịp thời đấu tranh truy bắt.

Khi đến các nơi công cộng, đông người, người dân nên hạn chế việc mang, đeo tài sản có giá trị lớn; khi ra vào cửa hội chợ hoặc lên xuống xe buýt phải giữ chặt tài sản.

"Khi bị mất tài sản, người dân cần la lớn, nắm ngay tay đối tượng nghi vấn, đề nghị người đứng gần nhất thấy sự việc để làm chứng và nhờ người xung quanh, lực lượng bảo vệ để can thiệp", đại diện Công an TPHCM khuyến cáo.