Vụ Công ty C.P. bị tố bán heo bệnh: Điều tra động cơ phát tán vụ việc

Chiều 7/7, tại họp báo thông báo tình hình, kết quả công tác công an 6 tháng đầu năm, đại diện Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về môi trường (C05, Bộ Công an) thông tin về vụ việc liên quan Công ty cổ phần C.P. Việt Nam.

Theo Đại tá Nguyễn Công Khôi, Phó Cục trưởng Cục C05, ngày 30/5, sau khi có thông tin tố cáo trên mạng xã hội về hành vi sử dụng heo bệnh, gà bệnh bán ra thị trường, Cục đã kịp thời chỉ đạo, phối hợp Công an tỉnh Hậu Giang, Công an tỉnh Sóc Trăng kiểm tra.

Đại tá Nguyễn Công Khôi, Phó Cục trưởng Cục C05, thông tin tại buổi họp báo (Ảnh: Nam Trung).

Căn cứ vào báo cáo của Công an tỉnh Hậu Giang, Sóc Trăng, đến nay, cơ quan điều tra đã có đủ căn cứ xác định nội dung vụ việc. Sau đó, Cơ quan điều tra Công an tỉnh Sóc Trăng quyết định không khởi tố vụ án.

Tuy nhiên, Cục C05 đang tiếp tục theo dõi, kết hợp chặt chẽ với công an các địa phương trong việc làm rõ động cơ, mục đích việc phát tán hình ảnh trên mạng xã hội. Nếu phát hiện vi phạm, sẽ xử lý nghiêm theo quy định.

Trước đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Sóc Trăng (cũ) nhận được tố giác về tội phạm với nội dung: Ngày 30/5, tài khoản Facebook có tên "Jonny Lieu" đăng tải nội dung tố cáo Công ty C.P. đưa thịt heo, gà bệnh bốc mùi hôi thối về cửa hàng Fresh Shop tại huyện Mỹ Xuyên, tỉnh Sóc Trăng, bán ra thị trường tại Sóc Trăng và kèm theo nhiều hình ảnh con heo có dấu hiệu bệnh".

Người tố cáo là ông L.Q.N. (ngụ tại thị trấn Mỹ Xuyên, huyện Mỹ Xuyên, tỉnh Sóc Trăng cũ).

Sáng 2/7, ông L.Q.N. cho biết, ông đã nhận được thông báo kết quả giải quyết của cơ quan công an.

Theo ông N., Công an tỉnh Sóc Trăng (cũ) đã ra quyết định không khởi tố vụ án hình sự. Lý do được đưa ra là hành vi không có dấu hiệu tội phạm Vi phạm quy định về an toàn thực phẩm, quy định tại khoản 2, Điều 157, Bộ luật Tố tụng Hình sự.

Hồi cuối tháng 5, ông L.Q.N. phản ánh trên mạng xã hội, mình từng là nhân viên sale về mảng thịt heo bộ phận gia công, làm việc tại Cửa hàng C.P. Fresh Shop Mỹ Xuyên (Sóc Trăng).

"Hàng ngày thường xuyên trà trộn heo bệnh, gà bệnh, có mảnh heo lên mùi hôi thối đưa về FreshShop bắt nhân viên bán ra thị trường tại Sóc Trăng; những mảnh heo bệnh đã cắt ra manh mún kiểm tra, để lên mùi hôi thối ruồi bu mà vẫn gửi về cửa hàng FreshShop để bán,…”, nội dung ông N. tố cáo Công ty C.P..

Công ty C.P. Việt Nam phát đi thông báo đến khách hàng và đối tác, phản bác các thông tin sai lệch liên quan đến sản phẩm sau giết mổ của doanh nghiệp đang lan truyền trên mạng xã hội.

Doanh nghiệp này khẳng định những nội dung được đăng tải bởi một số tài khoản Facebook, Zalo là hoàn toàn bịa đặt, không đúng sự thật, mang tính chất vu khống. Các hình ảnh đính kèm trong các bài viết cũng bị cho là không rõ nguồn gốc, không xác định được thời gian cụ thể và không phải sản phẩm của công ty.

Hình ảnh tố cáo liên quan đến Công ty C.P. của ông N. trên mạng xã hội (Ảnh: H.T).

Công ty C.P. Việt Nam khẳng định toàn bộ sản phẩm đều được kiểm soát nghiêm ngặt theo quy trình thú y và tiêu chuẩn an toàn thực phẩm, đảm bảo chất lượng trước khi đưa ra thị trường.

Ngày 20/6, sau khi xem xét hành vi, mức độ vi phạm, Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Hậu Giang đã xử lý kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với ông N.L.C., viên chức Trạm Chăn nuôi, Thú y - Thủy sản huyện Phụng Hiệp (cũ), vì "không tuân thủ quy trình, quy định chuyên môn, nghiệp vụ và có hành vi vi phạm lần đầu, gây hậu quả nghiêm trọng".

Ban lãnh đạo Trạm Chăn nuôi, Thú y - Thủy sản huyện Phụng Hiệp (cũ) cũng bị kiểm điểm trách nhiệm khi liên quan đến những thiếu sót trong việc thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao lĩnh vực kiểm soát giết mổ.