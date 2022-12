Công an TPHCM: Hơn 11% tội phạm giết người dưới 18 tuổi

Sáng 8/12, kỳ họp thứ 8, HĐND TPHCM khóa X, bước vào ngày làm việc thứ 2. Tại phiên làm việc, các đại biểu đã nghe Thiếu tướng Lê Hồng Nam, Giám đốc Công an TPHCM thông tin đến cử tri tình hình an ninh trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn TP trong 11 tháng qua.

Toàn cảnh ngày làm việc thứ 2, kỳ họp thứ 8, HĐND TPHCM khóa X (Ảnh: Trần Đạt).

Theo ông Nam, an ninh trật tự trên địa bàn được đảm bảo, không có dấu hiệu bất thường. 11 tháng qua, TPHCM ghi nhận 3.706 vụ vi phạm, giảm 7,3% so với cùng kỳ năm 2019. Trong đó, Công an TP đã điều tra khám phá 2.774 vụ, bắt 4.440 đối tượng. Tỉ lệ phá án nghiêm trọng và rất nghiêm trọng đạt trên 90%.

Giám đốc Công an TPHCM cho biết, thời gian qua, tội phạm xâm phạm tính mạng, sức khỏe con người vẫn tiếp tục diễn ra. Đặc biệt là tội phạm giết người, giết người thân do mâu thuẫn với những hành vi dã man, mất nhân tính, gây bức xúc dư luận. Đáng chú ý, có 11,8% tội phạm giết người ở độ tuổi dưới 18.

Thiếu tướng Lê Hồng Nam, Giám đốc Công an TPHCM (Ảnh: Trần Đạt).

Tội phạm cướp giật, trộm cắp tài sản đã được kéo giảm mạnh so với cùng kỳ năm 2019 là 334 vụ, nhưng vẫn chiếm tỉ lệ cao trong cơ cấu phạm pháp hình sự. Tội phạm đánh bạc (đá gà, cá độ bóng đá, ghi số đề), tội phạm lợi dụng công nghệ cao lừa đảo chiếm đoạt tài sản, mua bán dâm, tín dụng đen... còn diễn biến phức tạp.

Trong mùa World Cup 2022, Công an TP khám phá đường dây đánh bạc và tổ chức đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá qua mạng, bắt nhiều đối tượng với số tiền cá độ rất lớn. Công an đang tiếp tục đấu tranh, triệt phá loại tội phạm này.

Đồng thời, Công an TP cũng đang tích cực triệt phá các đường dây tín dụng đen, thu hồi nợ trái pháp luật, các đường dây tiêu thụ tài sản phạm tội, các lò độ xe, thuê người mạo danh nhân viên ngân hàng để lừa đảo, khẩn trương khám phá các vụ việc gây bức xúc dư luận.

Về tội phạm tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, công an phát hiện 2.217 vụ với 1.160 đối tượng, tăng 690 vụ so với cùng kỳ 2019. Tội phạm sử dụng công nghệ cao như tổ chức đánh bạc, giả mạo trang web thương hiệu lớn và sàn thương mại điện tử để lừa đảo, đa cấp, sàn giao dịch ảo, tín dụng đen, giới thiệu việc làm tại Campuchia diễn biến với phương thức ngày càng tinh vi.

Đối với tội phạm về ma túy, TPHCM là địa bàn trung chuyển cũng là địa bàn tiêu thụ. Công an TPHCM đã phát hiện, đấu tranh 1.164 vụ, bắt hơn 3.700 đối tượng, giảm 406 vụ so với cùng kỳ 2019.