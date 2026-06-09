Công an tìm bị hại trong vụ nhận tiền làm giấy tờ đất đai

Ngày 9/6, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk, thông tin đang thụ lý điều tra vụ án đưa hối lộ, nhận hối lộ và lợi dụng chức vụ, quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi xảy ra tại Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh Đắk Lắk - Chi nhánh Khu vực Tây Hòa trong giai đoạn 2022-2025.

Bị can Phạm Thị Lệ Oanh (Ảnh: Công an tỉnh Đắk Lắk).

Quá trình điều tra, cơ quan chức năng xác định Phạm Thị Lệ Oanh (45 tuổi, trú tại xã Sơn Thành, Đắk Lắk) - làm nghề tự do - nhận tiền của người dân để làm các dịch vụ hành chính liên quan đến giấy tờ đất đai. Khi nhận tiền, Oanh đều cam kết sẽ nhanh chóng làm các thủ tục, tuy nhiên, đối tượng đã không thực hiện theo đúng thỏa thuận.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk đã khởi tố, tạm giam đối với Phạm Thị Lệ Oanh để điều tra về tội Đưa hối lộ.

Để phục vụ công tác điều tra, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của các cá nhân có liên quan, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk đề nghị người dân đã giao tiền cho Oanh để thực hiện các thủ tục về đất đai nhưng chưa được giải quyết khẩn trương liên hệ với cơ quan công an để được giải quyết theo quy định.