Khởi tố người đàn ông mang máy in đi nhiều nơi để làm tiền giả

Ngày 9/6, Cơ quan An ninh điều tra (Công an Quảng Ngãi) thông tin sau một thời gian củng cố hồ sơ, đơn vị này đã ra quyết định khởi tố Cao Đình Lâm (35 tuổi, trú tại tỉnh Khánh Hòa) để điều tra tội Làm, tàng trữ, vận chuyển, lưu hành tiền giả.

Cao Đình Lâm từng bị Tòa án nhân dân tỉnh Khánh Hòa xử phạt 3 năm tù về tội Làm, tàng trữ, vận chuyển, lưu hành tiền giả. Được ra tù trước thời hạn, Lâm lại tiếp tục lao vào con đường phạm tội.

Cao Đình Lâm bị lực lượng biên phòng phối hợp với công an bắt giữ vào ngày 17/5 (Ảnh: Văn Tánh).

Để có tiền tiêu xài, Lâm mua máy in màu cùng nhiều dụng cụ để làm tiền giả. Đối tượng này chỉ in loại tiền có mệnh giá 5.000 đồng để tiêu xài. Đầu tháng 5, Cao Đình Lâm mang theo máy móc với dự định đi từ tỉnh Khánh Hòa ra thành phố Đà Nẵng.

Ngày 17/5, đối tượng này đến địa phận phường Sa Huỳnh (Quảng Ngãi) và vào tiệm tạp hóa dùng tiền giả mua hàng, đổi thêm tiền thật. Hành vi này bị lực lượng biên phòng phát hiện nên phối hợp với công an bắt giữ.

Số tiền giả Lâm mang theo để sử dụng (Ảnh: Văn Tánh).

Qua kiểm tra xe điện 4 bánh của Lâm, lực lượng chức năng phát hiện 424 tờ giấy in hình tiền mệnh giá 5.000 đồng, máy in màu, máy tính xách tay và nhiều dụng cụ phục vụ việc làm tiền giả.

Cao Đình Lâm khai nhận đã in nhiều tờ tiền giả tại nhà rồi mang theo để tiêu xài trên đường di chuyển đến thành phố Đà Nẵng. Ngoài số tiền giả in sẵn tại nhà, đối tượng này còn vào các nhà nghỉ để sản xuất thêm.