Khởi tố chủ tịch doanh nghiệp bị cáo buộc bán "đất ma" ở Hạ Long

Cơ quan Cảnh sát điều tra (Phòng Cảnh sát kinh tế) Công an tỉnh Quảng Ninh đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Vương Đức Lanh (64 tuổi, trú tại phường Bãi Cháy, Quảng Ninh), Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty TNHH Việt Mỹ Hạ Long, để điều tra hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản theo khoản 4 Điều 174 Bộ luật Hình sự.

Khởi tố bị can đối với Vương Đức Lanh, Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty TNHH Việt Mỹ Hạ Long (Ảnh: Công an Quảng Ninh).

Theo kết quả điều tra ban đầu, mặc dù không phải chủ đầu tư Dự án Hạ Long Star, trong các năm 2021-2022, ông Lanh, khi đó là Giám đốc Công ty TNHH Việt Mỹ Hạ Long, đã sử dụng bản đồ quy hoạch chia lô nhà ở thấp tầng thuộc khu tổ hợp các công trình dịch vụ hỗn hợp và nhà ở của dự án khu đô thị sinh thái Hạ Long Star.

Cơ quan điều tra xác định bản đồ này chưa được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt. Tuy nhiên, ông Lanh vẫn sử dụng tài liệu trên để ký các hợp đồng hợp tác đầu tư với đối tượng là những ô đất không có thật.

Nhà chức trách cáo buộc hành vi trên nhằm chiếm đoạt tiền của các bị hại tham gia góp vốn đầu tư vào dự án.

Để phục vụ công tác điều tra mở rộng, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh đề nghị các tổ chức, cá nhân đã chuyển tiền cho Công ty TNHH Việt Mỹ Hạ Long hoặc cho ông Vương Đức Lanh để hợp tác đầu tư thực hiện dự án liên hệ với cơ quan điều tra để được giải quyết theo quy định.