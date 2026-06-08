Bị tố cưỡng đoạt 6,8 tỷ đồng, Ngọc “Sùi” khai “chỉ nghĩ giúp bạn bè”

Công an TP Hà Nội vừa khởi tố Bùi Huỳnh Bính Ngọc, tức Ngọc “Sùi”, cùng các đồng phạm để điều tra về tội Cưỡng đoạt tài sản. Nhóm này bị cáo buộc lợi dụng tranh chấp trong việc góp vốn, kinh doanh khách sạn để gây sức ép, buộc bị hại phải chuyển tổng cộng 6,8 tỷ đồng.

Theo cơ quan điều tra, Ngọc “Sùi” cùng nhóm liên quan đã sử dụng nhiều biện pháp nhằm gây áp lực đối với chủ khách sạn. Trong đó, có việc thuê thương binh đi xe ba bánh đến tập trung trước cửa khách sạn, chặn lối ra vào, cản trở hoạt động kinh doanh, buộc phía bị hại phải ngồi vào bàn đàm phán.

Làm việc với cơ quan chức năng, Ngọc “Sùi” thừa nhận ban đầu ông ta cho rằng việc mình làm chỉ là giúp bạn bè trong một vụ tranh chấp nội bộ. Tuy nhiên, sau khi được cơ quan công an phân tích, giải thích rõ, Ngọc đã nhận thức được hành vi của mình có dấu hiệu phạm tội.

“Đầu tiên thì tôi chỉ nghĩ là giúp bạn bè, nhưng sau khi bị cơ quan công an điều tra, giải thích rõ thì tôi nhận ra hành vi phạm tội của mình”, Ngọc khai.

Ngọc "Sùi" tại cơ quan công an (Ảnh: Công an cung cấp).

Khi được hỏi cụ thể hành vi phạm tội là gì, Ngọc thừa nhận đó là hành vi cưỡng đoạt tài sản. Tuy nhiên, bị can cho rằng thời điểm ban đầu, mục đích của mình là tạo sức ép để hai bên chủ khách sạn gặp nhau, nói chuyện và đàm phán.

Theo lời khai của Ngọc, những người nhờ ông ta ban đầu nói rằng họ muốn lấy lại quyền quản lý khách sạn do có phần góp vốn 50% cổ phần. Thời điểm đó, hai bên chưa thỏa thuận về việc Ngọc sẽ được hưởng tiền hay lợi ích vật chất cụ thể.

“Khi những người nhờ tôi, đầu tiên người ta chỉ nhờ tôi chiếm lại quyền quản lý khách sạn là 50% cổ đông. Lúc đó thì chưa thỏa thuận gì về vấn đề tiền nong”, Ngọc trình bày.

Sau đó, Ngọc đã nhờ một số thương binh đến khu vực khách sạn để gây sức ép, buộc phía còn lại phải ra mặt làm việc. Bị can khai hành vi cụ thể của mình là dùng thương binh chặn ở cửa khách sạn, yêu cầu chủ khách sạn gặp để nói chuyện.

Theo lời khai của Ngọc, ông ta bức xúc vì cho rằng nhóm bạn của mình góp vốn nhưng nhiều năm không được chia tiền, khi đến khách sạn đòi lại quyền điều hành thì bị xua đuổi, thậm chí bị đánh.

“Một phần vì chuyện rất bức xúc. Bên chủ khách sạn gần như cướp trắng của anh em tôi, của những người bạn của tôi. Cổ đông thì 3 năm không trả tiền, khi các bạn đến lấy lại quyền điều hành khách sạn thì bị đuổi, bị đánh”, Ngọc khai.

Tuy nhiên, Ngọc cũng thừa nhận dù xuất phát từ suy nghĩ giúp bạn bè, cách làm của mình là sai. Bị can nói bản thân có hiểu biết nhất định về pháp luật nên không thể nói là vô tình vi phạm.

“Nếu nói vô tình vi phạm pháp luật là không đúng, bởi vì tôi cũng có một chút hiểu biết về pháp luật. Nhưng khi chuyện xảy ra rồi thì mình phải chịu thôi”, Ngọc trình bày.

Trong quá trình vụ việc diễn ra, sau khi các bên gặp nhau và thỏa thuận, việc mua bán, chuyển nhượng liên quan khách sạn được đặt ra. Ngọc khai rằng nếu phía ông ta là bên mua khách sạn thì có thể sự việc đã không bị đẩy đến hành vi cưỡng đoạt tài sản. Tuy nhiên, thực tế nhóm của Ngọc lại là bên được nhận tiền.

Về khoản tiền được hưởng, Ngọc cho biết ban đầu không có thỏa thuận chia lợi nhuận. Tuy nhiên, sau khi “làm xong việc”, các bên có trao đổi và Ngọc được trả 2 tỷ đồng.

Khi được hỏi vì sao là người có tiếng trên mạng xã hội, có hiểu biết pháp luật nhưng vẫn tham gia vụ việc, Ngọc cho rằng sự việc ban đầu xuất phát từ bức xúc cá nhân và suy nghĩ giúp bạn bè. Tuy nhiên, bị can thừa nhận khi sự việc bị cuốn vào “vòng xoáy”, bản thân đã có hành vi sai phạm.

Nhìn lại vụ việc, Ngọc “Sùi” bày tỏ sự hối hận, cho rằng hành vi của mình gây hệ lụy lớn cho chính bản thân, gia đình và những người liên quan.

“Cái sai lầm này tôi rất hối hận. Bởi vì chuyện này gây ra hệ lụy rất lớn cho chính bản thân tôi, cho gia đình tôi và cho bạn bè của tôi”, Ngọc nói.

Theo Công an TP Hà Nội, Ngọc “Sùi” là người có nhiều biểu hiện phức tạp, thường xuyên đăng tải hình ảnh, video trên mạng xã hội để tạo ảnh hưởng, khuếch trương thanh thế. Cơ quan điều tra xác định nhóm của Ngọc đã lợi dụng mâu thuẫn dân sự, kinh tế để sử dụng các biện pháp gây sức ép trái pháp luật nhằm chiếm đoạt tài sản.

Vụ án đang tiếp tục được Công an TP Hà Nội điều tra, mở rộng, làm rõ vai trò của từng người liên quan và dòng tiền trong vụ việc.