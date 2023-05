Công an khám xét nhiều phòng khám ở Biên Hòa

Việc khám xét có sự giám sát của đại diện VKSND cùng cấp.

Lực lượng chức năng đang khám xét phòng khám Tân Long (Ảnh: Hoàng Bình).

Quan sát tại phòng khám đa khoa Tân Long và phòng khám đa khoa Long Bình Tân (phường Long Bình Tân, TP Biên Hòa), bên trong rất đông lực lượng công an và cơ động kiểm tra sổ sách, máy vi tính và niêm phong nhiều tài liệu vào các thùng các tông.

Các hoạt động khám chữa bệnh tại đây được thông báo tạm dừng, không tiếp nhận người dân đến khám.

Đại diện Công an TP Biên Hòa (Đồng Nai) cho biết, lực lượng chức năng đang khám xét tất cả 10 địa điểm phòng khám trên địa bàn thành phố. Việc khám xét được Công an TP Biên Hòa thực hiện từ sáng 30/5 với lực lượng gồm cảnh sát cơ động, công an phường, bảo vệ dân phố…

Thông tin tại hiện trường tiếp tục được cập nhật.