Công an Hà Nội cảnh báo chiêu giả mạo fanpage khách sạn để lừa tiền đặt cọc

Công an TP Hà Nội vừa cảnh báo thủ đoạn giả mạo fanpage của các khách sạn, resort, homestay để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của người dân trong mùa du lịch hè.

Theo cảnh báo, các đối tượng thường lập fanpage có giao diện gần giống trang chính thức của các cơ sở lưu trú uy tín. Những trang này có thể có hàng chục nghìn lượt theo dõi, sử dụng số điện thoại “hotline”, chạy quảng cáo, thậm chí có tích xanh để tạo lòng tin với khách hàng.

Để tăng độ tin cậy, nhóm lừa đảo còn mua bình luận “ảo”, đăng các đánh giá tích cực về việc đặt phòng, kèm theo chương trình khuyến mại, giảm giá hấp dẫn. Khi khách liên hệ tư vấn và đồng ý đặt phòng, các đối tượng yêu cầu chuyển tiền đặt cọc.

Sau đó, chúng tiếp tục đưa ra lý do như khách chuyển sai nội dung, tiền bị treo trên hệ thống hoặc cần chuyển thêm để bộ phận kế toán xác nhận và hoàn lại số tiền thừa. Nạn nhân sau nhiều lần chuyển khoản sẽ bị chặn liên lạc, mất toàn bộ số tiền đã chuyển.

Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an TP Hà Nội khuyến cáo người dân cần kiểm tra kỹ thông tin fanpage trước khi đặt phòng; cảnh giác với các quảng cáo có giá rẻ bất thường; nên so sánh giá trên nhiều nền tảng và ưu tiên đặt phòng qua các kênh uy tín.

Người dân cũng nên liên hệ trực tiếp với khách sạn, resort, homestay qua số điện thoại hoặc email chính thức để xác minh thông tin trước khi thanh toán. Tuyệt đối không chuyển tiền nhiều lần theo yêu cầu bất thường như “sai cú pháp”, “treo tiền”, đồng thời không tải ứng dụng lạ hoặc bấm vào đường link không rõ nguồn gốc.