Công an giải cứu 13 nạn nhân bị lừa bán sang Tam Giác Vàng

Ngày 15/9, Công an tỉnh Nghệ An cho biết Phòng Cảnh sát hình sự của đơn vị này đã phá thành công chuyên án, bắt giữ Vi Thị Lan (SN 1994, quê xã Bình Chuẩn, Nghệ An), trú tại Hà Tĩnh; Lô Thị Vuông (SN 1993) và Lô Thị Nhâm (SN 2004), quê xã Nga My, Nghệ An. Đồng thời, lực lượng chức năng đã giải cứu thành công 13 nạn nhân.

Qua công tác nắm tình hình, công an xác định tại các xã Bình Chuẩn, Cam Phục, Nga My tồn tại đường dây mua bán người do Vi Thị Lan cầm đầu.

Các đối tượng Vi Thị Lan, Lô Thị Vuông và Lô Thị Nhâm tại Cơ quan Công an (Ảnh: Văn Hậu).

Từng có thời gian làm việc ở nước ngoài, Lan quen biết một số ông chủ tại Đặc khu kinh tế Tam Giác Vàng. Khi biết nơi này cần nhiều lao động Việt Nam, Lan móc nối để thiết lập đường dây đưa người vượt biên, bán vào các công ty lừa đảo nhằm trục lợi.

Để tìm “nguồn hàng”, Lan câu kết với Lô Thị Vuông. Cả hai tung chiêu bài “việc nhẹ lương cao”, hứa hẹn lương 15-18 triệu đồng/tháng, lo toàn bộ chi phí đi lại và ăn ở, khiến nhiều thanh niên tin tưởng.

Khi qua biên giới, các nạn nhân bị đưa vào làm việc tại các công ty lừa đảo, muốn về nước phải nộp tiền chuộc. Một số nạn nhân sau khi rơi vào bẫy còn bị dụ dỗ trở thành mắt xích, lừa chính đồng hương.

Lô Thị Nhâm vốn là nạn nhân bị Lan và Vuông lừa bán, sau đó quay sang tham gia tích cực vào đường dây. Chính Nhâm đã tiếp tục lừa một số người khác sang bên kia biên giới.

Hành vi của nhóm đối tượng gây bức xúc trong nhân dân, ảnh hưởng nghiêm trọng đến an ninh trật tự địa bàn.

Công an tỉnh Nghệ An đã chỉ đạo xác lập chuyên án. Ngày 2-7/9, khi 3 đối tượng Lan, Vuông và Nhâm xuất hiện trong lãnh thổ Việt Nam, Ban chuyên án huy động nhiều tổ công tác tại Nghệ An, Hà Tĩnh và Hải Phòng đồng loạt bắt giữ.

Tại cơ quan điều tra, các đối tượng thừa nhận hành vi phạm tội. Bước đầu xác định đường dây này đã lừa bán 13 nạn nhân sang Tam Giác Vàng.

Cơ quan Công an lấy lời khai đối tượng cầm đầu đường dây Vi Thị Lan (Ảnh: Văn Hậu).

Thực tế cho thấy, điểm chung của các vụ án mua bán người là các nạn nhân thường bị dụ dỗ bằng lời hứa hẹn việc nhẹ, lương cao, lấy chồng nước ngoài để đổi đời.

Công an khuyến cáo người dân nâng cao cảnh giác, không để sập bẫy tội phạm, tránh những hậu quả đau lòng.