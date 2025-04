Bắt kẻ giả danh công an, cưỡng đoạt tiền của công nhân ở Bình Dương

Ngày 3/4, Cơ quan CSĐT Công an Bình Dương vừa bắt giữ Phan Thanh Hoài (ngụ TP Thủ Dầu Một) để điều tra về hành vi giả danh cảnh sát hình sự, cưỡng đoạt 5 triệu đồng của người dân.

Theo trình báo của anh Trần Văn V., khoảng 7h ngày 31/3, anh V. đang điều khiển xe máy đến công ty làm việc trên đoạn đường Lê Lợi, phường Hòa Phú, TP Thủ Dầu Một. Lúc này, Hoài (mặc đồ thường) điều khiển xe máy, chặn đầu xe và rút chìa khóa xe của anh V..

Phan Thanh Hoài giả danh cảnh sát hình sự, cưỡng đoạt 5 triệu đồng của anh V. (Ảnh: Công an cung cấp).

Sau đó, Hoài tự xưng là cảnh sát hình sự rồi đẩy xe của nạn nhân đến một bãi đất trống, hù dọa anh V. đã thay đổi kết cấu xe và sẽ bị phạt nặng. Dù nạn nhân đã xin bỏ qua vì đi làm công ty, kinh tế khó khăn nhưng Hoài vẫn cung cấp một số tài khoản (số tài khoản của bạn Hoài) yêu cầu anh V. chuyển 5 triệu đồng.

Sau khi chuyển tiền, do nghi ngờ Hoài giả danh cảnh sát hình sự nên anh V. đã chuyển khoản tiếp số tiền nhỏ với nội dung xin lại tiền, nếu không sẽ tố cáo vụ việc đến công an. Sau thời gian không thấy Hoài hồi âm, ngày 2/4, anh V. đến Công an phường Hòa Phú tường trình về vụ việc.

Lực lượng công an đã nhanh chóng vào cuộc xác minh và bắt giữ Hoài.