Công an bắn chỉ thiên, xịt hơi cay bắt tội phạm cố thủ trong nhà dân

Ngày 22/9, Công an phường Đăk Bla, tỉnh Quảng Ngãi cho biết đã bắt khẩn cấp Huỳnh Trần Vũ (SN 1995, trú tại phường Đăk Bla), để làm rõ hành vi chống người thi hành công vụ.

Trước đó, sáng 19/9, Công an phường Đăk Bla nhận được tin báo về việc Vũ sử dụng súng tự chế bắn đạn bi sắt vào người anh trai mình tên H.H.V. (SN 1990, trú tại phường Đăk Bla).

Vũ đã sử dụng hung khí chống người thi hành công vụ và cố thủ trong nhà người dân (Ảnh: Công an phường Đăk Bla).

Nhận được tin báo, lực lượng công an đến hiện trường để yêu cầu Vũ về trụ sở làm việc.

Khi lực lượng công an đến hiện trường vận động và yêu cầu Vũ dừng hành vi vi phạm nhưng đối tượng không chấp hành. Vũ sử dụng dao nhọn, có biểu hiện manh động, thách thức lực lượng công an.

Vũ còn sử dụng nhiều hung khí để chống đối, lăng mạ, thách thức lại lực lượng thi hành công vụ. Sau đó, đối tượng cầm hung khí bỏ chạy vào nhà một nhà dân và khóa trái cửa cố thủ, gây khó khăn cho lực lượng công an vây bắt.

Súng tự chế bắn đạn bi sắt của Vũ bị lực lượng công an thu giữ (Ảnh: Công an phường Đăk Bla).

Lực lượng công an đã siết chặt vòng vây, sử dụng súng bắn đạn cao su bắn chỉ thiên, bình xịt hơi cay để phá cửa, khống chế thành công đối tượng Vũ.

Theo Công an phường Đăk Bla, Vũ có một tiền án về tội Chống người thi hành công vụ và tiền sự về hành vi cố ý gây thương tích, đã bị Công an thành phố Kon Tum (cũ) xử phạt hành chính năm 2024.