Con trai sát hại mẹ ruột rồi kéo ra sông phi tang

Sáng 1/1, Công an tỉnh Quảng Nam cho biết, một vụ án mạng nghiêm trọng được người dân phát hiện và trình báo vào tối 31/12/2024, tại xã Đại Thắng, huyện Đại Lộc.

Theo thông tin ban đầu, lúc 22h ngày 31/12/2024, tại thôn Thuận Hòa, xã Đại Thắng, huyện Đại Lộc, người dân phát hiện đối tượng Đoàn Mai Khanh (SN 1995, trú ở địa chỉ trên) đang kéo thi thể bà Mai Thị Bích Hoa (SN 1968, là mẹ của Khanh) ra bờ sông Thu Bồn, có dấu hiệu phi tang nên trình báo Công an huyện Đại Lộc.

Đối tượng Đoàn Mai Khanh tại cơ quan công an (Ảnh: Công an tỉnh Quảng Nam).

Sau khi nhận tin báo, Công an xã Đại Thắng, Công an huyện Đại Lộc cùng Công an tỉnh Quảng Nam nhanh chóng có mặt tại hiện trường, đưa đối tượng Khanh về trụ sở và điều tra vụ việc.

Qua đấu tranh ban đầu, Khanh khai nhận, lúc 7h cùng ngày, y đã dùng dao Thái Lan đâm một nhát vào cổ bà Hoa gây tử vong tại chỗ.

Các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Quảng Nam và Công an huyện Đại Lộc đã vào cuộc để điều tra, làm rõ vụ án mạng.