"Con nghiện" tấn công tài xế cướp xe máy

Ngày 13/5, Công an phường Điện Bàn Đông, Đà Nẵng cho biết đang tạm giữ đối tượng Lê Văn Thành (SN 1985, trú tại phường Điện Bàn Đông) để điều tra về hành vi cướp tài sản của tài xế công nghệ.

Sáng 12/5, Công an phường Điện Bàn Đông tiếp nhận trình báo của ông Trịnh Ngọc Dũng (SN 1966, trú tại phường Liên Chiểu, Đà Nẵng, tài xế xe công nghệ) về việc bị cướp tài sản vào đêm 10/5.

Đối tượng Lê Văn Thành tại cơ quan công an (Ảnh: Công an phường Điện Bàn Đông).

Theo thông tin ban đầu, lúc 22h45 ngày 10/5, ông Dũng điều khiển xe máy biển kiểm soát 43AB-040.xx chở một nam thanh niên từ khu vực ngã ba đường Vương Thừa Vũ - Phó Đức Chính, phường An Hải về khối Tứ Hà, phường Điện Bàn Đông.

Khi đến đoạn đường vắng, đối tượng bất ngờ dùng vật cứng tấn công khiến nạn nhân bị thương, buộc phải bỏ xe máy chạy thoát thân. Lợi dụng thời cơ, đối tượng chiếm đoạt xe máy rồi nhanh chóng tẩu thoát.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, chỉ trong thời gian ngắn, lực lượng công an xác định đối tượng gây án là Lê Văn Thành. Sau khi cướp xe máy, Thành gửi xe tại một nhà nghỉ trên địa bàn phường Sơn Trà, sau đó rời khỏi nơi lưu trú nhằm tránh sự truy bắt của lực lượng công an.

Đến khoảng 13h30 ngày 12/5, Công an phường Điện Bàn Đông đã phát hiện, bắt giữ Thành khi y đang có mặt tại một quán cà phê trên địa bàn phường An Hải, Đà Nẵng.

Qua xác minh, Thành có một tiền án, 3 lần bị đưa đi cai nghiện bắt buộc. Kết quả test nhanh tại thời điểm bắt giữ, đối tượng dương tính với chất ma túy. Tang vật thu giữ gồm một xe máy cùng nhiều tài liệu liên quan phục vụ công tác điều tra.