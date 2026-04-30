Truy bắt đối tượng chuyên cướp giật trên đường phố

Ngày 30/4, Công an phường Hội An Tây (Đà Nẵng) cho biết đang củng cố hồ sơ, xử lý đối tượng Trần Phôn (SN 2007, trú tại phường Hóa Châu, thành phố Huế) về hành vi cướp tài sản.

Khoảng 22h ngày 25/4, khi đi xe đạp điện đến đoạn đường Thích Quảng Đức thuộc phường Hội An Tây, bà L.T.H.B.L. (SN 1985, trú tại phường Hội An Tây) bị một nam thanh niên đi xe máy áp sát từ phía sau, giật túi xách để trong giỏ xe rồi tẩu thoát.

Hình ảnh đối tượng “ăn bay” trên đường phố (Ảnh: Công an phường Hội An Tây).

Bên trong túi xách có nhiều giấy tờ tùy thân, vật dụng cá nhân và khoảng 25 triệu đồng tiền mặt cùng một điện thoại iPhone 12 ProMax. Vụ việc xảy ra vào đêm khuya, trên đoạn đường vắng khiến bị hại vô cùng hoảng loạn.

Chiều 29/4, bị hại đến Công an phường Hội An Tây trình báo. Xác định đây là vụ việc nghiêm trọng, đối tượng hoạt động liều lĩnh, manh động và có thể tiếp tục gây án, Công an phường Hội An Tây khẩn trương tổ chức rà soát camera an ninh, truy vết đối tượng.

Đến khoảng 20h40 cùng ngày, tại khu vực ngã ba Lý Thái Tổ - Lý Thường Kiệt (phường Hội An, Đà Nẵng), lực lượng công an phát hiện nam thanh niên có đặc điểm trùng khớp với đối tượng nghi vấn. Thời điểm này, đối tượng đang bám theo 2 nữ du khách nước ngoài để tìm cơ hội ra tay.

Nhận thấy đối tượng có thể tiếp tục phạm tội, cảnh sát nhanh chóng khống chế và đưa về trụ sở làm việc. Trước những chứng cứ thu thập được, đối tượng đã thừa nhận hành vi phạm tội.

Bước đầu, đối tượng khai nhận từ Huế vào Hội An xin việc, do không có tiền tiêu xài nên nảy sinh ý định cướp giật tài sản. Không có nơi ở cố định, ban đêm Phôn thường ngủ tạm tại các quán cà phê, lợi dụng đêm tối ở các tuyến đường vắng để gây án.

Qua đấu tranh mở rộng, đối tượng còn khai nhận khoảng 20h ngày 27/4 đã thực hiện thêm một vụ cướp giật tài sản của người nước ngoài tại khu vực phường Hội An Đông, Đà Nẵng.