Con nghiện ngụy trang 200 viên hồng phiến "qua mặt" CSGT nhưng bất thành

Ngày 24/2, Phòng CSGT, Công an tỉnh Hòa Bình cho biết, tổ công tác của đơn vị vừa phát hiện đối tượng tàng trữ 200 viên hồng phiến, khi đang lưu thông trên tuyến quốc lộ 6.

Trước đó, khoảng 8h30 ngày 24/2 tại Km104+400m, quốc lộ 6, thuộc địa phận xã Nhân Mỹ, Tân Lạc (Hòa Bình), tổ công tác trạm CSGT Tân Lạc phối hợp với tổ công tác 223, Công an xã Nhân Mỹ, Công an huyện Tân Lạc tiến hành kiểm tra ô tô taxi BKS 28A- 028.42 (đi hướng Sơn La - Hà Nội) do Bùi Văn Chung (SN 1991, trú huyện Tân Lạc, Hòa bình) điều khiển.

Lực lượng CSGT Công an tỉnh Hòa Bình phát hiện bắt giữ đối tượng Hà Văn Huân khi đang vận chuyển 200 viên hồng phiến.

Quá trình kiểm soát, tổ công tác phát hiện tại hàng ghế sau có Hà Văn Huân (SN 1975, trú huyện Mai Châu, tỉnh Hòa Bình) biểu hiện mắt lờ đờ, hành vi sợ sệt.

Lực lượng Công an nhanh chóng tiến hành các biện pháp nghiệp vụ để đấu tranh, khai thác. Theo đó, Huân khai nhận bị nghiện ma túy, có 2 tiền án về tội mua bán trái phép chất ma túy.

Qua kiểm tra, khám xét trên người Hà Văn Huân và xe taxi, lực lượng Công an phát hiện dưới phần lót sàn ở gầm ghế phụ trước, bên cạnh xế có một túi ni lon được bọc bằng băng dính màu xanh mà Huân đã khai nhận của mình, trong túi có khoảng 200 viên hồng phiến, 2 điện thoại di động và 2,9 triệu đồng.

Đối tượng Hà Văn Huân được bàn giao cho Công an huyện Tân Lạc điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Lực lượng CSGT đã tiến hành bàn giao toàn bộ người, tang vật, phương tiện cho Công an huyện Tân Lạc để tiếp tục xử lý theo quy định.