Con lên cơn tâm thần khiến cha và anh ruột tử vong, mẹ nguy kịch

Theo thông tin ban đầu từ cơ quan chức năng, khoảng 9h30 sáng 30/10, trong lúc lên cơn tâm thần, Hồ Thanh C. (34 tuổi, xã Nhơn An, thị xã An Nhơn, Bình Định) dùng rựa đuổi chém những người trong gia đình.

Hậu quả, cha của C. là ông H.H.C. tử vong tại chỗ, anh trai là H.Q.N. (42 tuổi) tử vong trên đường đi cấp cứu tại Trung tâm thị xã An Nhơn.

Người mẹ là bà T.T.D. (73 tuổi) bị chấn thương sọ não và đa vết thương do bị chém, hiện được điều trị tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Định.

Cơ quan chức năng phong tỏa hiện trường để điều tra nguyên nhân vụ việc (Ảnh: Doãn Công).

Theo một số người dân sống ở gần khu vực, C. có tiền sử bệnh trầm cảm nặng lâu năm. Thời điểm xảy ra vụ việc, ngoài cha mẹ ruột và anh trai còn có chị gái của C., cũng bị tâm thần, đã may mắn chạy thoát.

Các lực lượng chức năng tỉnh Bình Định có mặt tại hiện trường điều tra vụ việc (Ảnh: Doãn Công).

Công an tỉnh Bình Định đã tạm giữ C. để điều tra vụ việc.