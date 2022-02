Con gái bị bắt vì "phụ giúp" mẹ việc ghi lô đề

Ngày 11/2, tin từ Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, Công an huyện Thiệu Hóa đã hoàn tất hồ sơ và đề nghị Viện Kiểm sát Nhân dân phê chuẩn quyết định khởi tố bị can đối với 2 mẹ con Nguyễn Thị Đào và Nguyễn Thị Thúy, đều ở xã Thiệu Nguyên, huyện Thiệu Hóa (Thanh Hóa) về tội đánh bạc.

Trước đó, khoảng 17h30 ngày 20/1, khi Nguyễn Thị Đào (SN 1966) và con gái Nguyễn Thị Thúy (SN 1990) đang bán số lô đề cho một người đàn ông ở thôn Nguyên Sơn, xã Thiệu Nguyên thì bất ngờ công an ập vào bắt quả tang.

Hai mẹ con Nguyễn Thị Đào và Nguyễn Thị Thúy (Ảnh: Công an Thanh Hóa).

Tại chỗ, tổ công tác thu giữ 2 điện thoại di động, 5 bảng ghi và bảng tổng hợp số lô đề, hơn 9,8 triệu đồng và một số đồ vật, tài liệu khác có liên quan đến hành vi mua bán số lô, đề.

Điều tra bước đầu, công an xác định chỉ trong ngày 20/1 hai mẹ con Đào đã tổ chức cho nhiều người đánh lô, đề với tổng số tiền trên 26,4 triệu đồng.

Tại cơ quan công an, các đối tượng khai nhận, do không có việc làm ổn định nên Đào đã đứng ra tổ chức ghi số lô đề cho người chơi để hưởng hoa hồng. Riêng Nguyễn Thị Thúy, trong ngày 20/1 có đến nhà mẹ chơi, thấy mẹ đang ghi lô, đề nên đã ra "giúp" mẹ. Khi cả hai mẹ con đang bán số lô đề cho các đối tượng thì bị bắt quả tang.