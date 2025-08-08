Cố ý làm trái quy định về phân phối tiền, hàng cứu trợ có thể bị phạt tù

Ngày 7/8, anh Nguyễn Minh Toàn đặt câu hỏi tới Bộ Công an, về hành vi cố ý làm trái quy định về hàng cứu trợ sẽ bị xử lý như thế nào?

Theo Bộ Công an, Điều 231 Bộ luật Hình sự có quy định về tội Cố ý làm trái quy định về phân phối tiền, hàng cứu trợ.

Chính quyền và người dân xã Mường Típ chia sẻ hàng cứu trợ với người dân bản Na Mương, nước bạn Lào (Ảnh: Thu Hoài).

Cụ thể, người nào lợi dụng chức vụ, quyền hạn cố ý làm trái những quy định về phân phối tiền, hàng cứu trợ gây thiệt hại hoặc thất thoát tiền, hàng cứu trợ từ 100 triệu đồng đến dưới 300 triệu đồng, thì bị phạt cảnh cáo, phạt tiền từ 50-200 triệu đồng hoặc phạt cải tạo không giam giữ đến 2 năm.

Nếu phạm tội thuộc một trong các trường hợp: Có tổ chức; phạm tội 2 lần trở lên; gây thiệt hại hoặc thất thoát tiền, hàng cứu trợ 300 triệu đồng trở lên; gây ảnh hưởng xấu về an ninh, trật tự, an toàn xã hội, thì bị phạt tiền từ 200 triệu đồng đến 1 tỷ đồng, hoặc phạt tù 1-5 năm.

Ngoài ra, người phạm tội còn có thể bị cấm đảm nhiệm chức vụ nhất định 1-5 năm.