Cô gái ở TPHCM bị mạo danh làm giám đốc và cấm xuất cảnh, làm sao để gỡ?

Liên quan đến vụ cô gái bị tạm hoãn xuất cảnh vì bất ngờ làm giám đốc công ty nợ thuế, chị Nguyễn Ngọc Thảo Hiền (SN 1997, thường trú tỉnh Lâm Đồng, nhân vật trong câu chuyện) cho biết, đến nay chị vẫn chưa nhận được động thái mới từ cơ quan có thẩm quyền.

“Nhiều lúc, tôi nghĩ bản thân sẽ đóng số tiền thuế trên để được gỡ lệnh tạm hoãn xuất cảnh, tạm thời lo cho dự định của bản thân”, chị Hiền chia sẻ trong lúc bí bách.

Các bước gỡ lệnh cấm

Trước vụ việc của chị Hiền, luật sư Hoàng Hữu Đức, Phó giám đốc Công ty Luật HTVN (Đoàn Luật sư TPHCM), cho rằng để được gỡ tên khỏi danh sách người đại diện theo pháp luật của công ty nợ thuế, chị Hiền cần liên hệ Phòng Đăng ký kinh doanh thuộc Sở Tài chính TPHCM để xin trích lục hồ sơ đăng ký thay đổi người đại diện theo pháp luật; trích xuất thông tin đóng bảo hiểm xã hội, kê khai thuế cá nhân để chứng minh không ký hợp đồng lao động hay thỏa thuận nào với công ty này.

Đồng thời, chị Hiền mang CCCD và giấy ủy quyền cùng hồ sơ đã trích lục đến văn phòng công chứng để xác nhận lại việc không thực hiện sao y, chứng thực hồ sơ có tên mình. Sau đó, chị nộp đơn đến cơ quan công an nơi có trụ sở của công ty, kèm hồ sơ trích lục, văn bản trả lời của văn phòng công chứng và Công an phường Bàn Cờ để tố cáo hành vi giả mạo giấy tờ.

Các luật sư cho rằng chị Hiền cần tố cáo vụ việc đến cơ quan công an (Ảnh: Lê Trai).

Sau khi giám định chữ ký và hồ sơ, nếu có căn cứ cho thấy giấy tờ bị giả mạo, cơ quan chức năng sẽ ban hành văn bản xác nhận cho chị Hiền.

Tiếp đó, chị Hiền nộp văn bản này đến Phòng Đăng ký kinh doanh thuộc Sở Tài chính TPHCM để đề nghị xem xét thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của Công ty Những Hình Vuông (căn cứ Điều 212 Luật Doanh nghiệp 2020 và Điều 68 Nghị định 168/2025/NĐ-CP của Chính phủ).

Về trách nhiệm bồi thường (nếu có), luật sư Đức cho rằng khi có kết luận cơ quan chức năng xác định hồ sơ bị giả mạo, chị Hiền có quyền yêu cầu cá nhân thực hiện hành vi giả mạo bồi thường thiệt hại.

Ngoài ra, nếu có căn cứ cho thấy cán bộ Phòng Đăng ký kinh doanh không thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ dẫn đến phê duyệt hồ sơ giả mạo, chị Hiền có thể yêu cầu các cá nhân này liên đới bồi thường. Tuy nhiên, luật sư Đức lưu ý hiện thủ tục thay đổi người đại diện theo pháp luật chủ yếu được thực hiện online, nên rất khó xác định giấy tờ bị làm giả.

Luật sư Đức khuyến cáo chị Hiền không nên đồng ý nộp tiền để được gỡ lệnh tạm hoãn xuất cảnh, vì như vậy đồng nghĩa thực hiện trách nhiệm của người đại diện theo pháp luật. Hơn nữa, chị có thể đối mặt với nhiều rủi ro nếu công ty tiếp tục phát sinh nợ với Nhà nước hoặc các khoản vay với cá nhân, tổ chức khác.

Đồng quan điểm, luật sư Nguyễn Hùng Quân (Đoàn Luật sư TPHCM) nêu ý kiến, nếu chị Hiền đồng ý nộp tiền để gỡ lệnh tạm hoãn xuất cảnh sẽ tiềm ẩn nhiều rủi ro pháp lý về sau, vì hành động này gián tiếp thừa nhận mình là người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp theo quyết định tạm hoãn xuất cảnh của cơ quan thuế.

“Việc làm này sẽ gây khó khăn cho quá trình điều tra, xác minh nhân thân về sau để gỡ bỏ các nghĩa vụ của chị đối với doanh nghiệp, bên thứ ba và cơ quan Nhà nước, nhằm bảo đảm quyền lợi hợp pháp cho chị trong các giao dịch tiếp theo”, luật sư Quân nói.

Xác định đối tượng để xử lý rất khó

Luật sư Quân cho biết, hiện nay Luật Doanh nghiệp tạo nhiều điều kiện thuận lợi cho cá nhân, tổ chức thực hiện thủ tục liên quan đến doanh nghiệp theo hướng mở, cho phép doanh nghiệp nộp hồ sơ bằng nhiều hình thức như trực tiếp, qua bưu điện hoặc qua cổng dịch vụ công.

Cơ quan quản lý chỉ kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ thông qua việc xác định thành phần, giấy tờ và thông tin kê khai đầy đủ theo biểu mẫu thống nhất; người nộp hồ sơ tự chịu trách nhiệm về tính xác thực của các thông tin này. Quy định nhằm giảm thời gian, hạn chế phiền hà, tạo điều kiện cho doanh nghiệp hoàn tất thủ tục nhanh chóng để sớm ổn định hoạt động kinh doanh.

Luật sư Nguyễn Hùng Quân (Ảnh: H.Q.)

Tuy nhiên, bên cạnh đó, việc này cũng tạo ra khoảng trống pháp lý khi một số đối tượng xấu lợi dụng chính sách cắt giảm thủ tục hành chính để cung cấp thông tin gian dối, không đúng sự thật trong quá trình thay đổi thông tin doanh nghiệp.

Như trong trường hợp này, chị Hiền cho rằng bản thân bị kẻ xấu lấy cắp thông tin cá nhân, đăng ký làm người đại diện theo pháp luật của công ty nợ thuế, dẫn đến việc bị tạm hoãn xuất cảnh, hạn chế quyền tự do đi lại, ảnh hưởng đến cuộc sống, hôn nhân và cơ hội định cư.

Về trách nhiệm, luật sư Quân cho rằng người cố tình gian dối, ngụy tạo, giả mạo hồ sơ và thông tin cá nhân của chị Hiền để nộp lên cơ quan quản lý kinh doanh phải chịu trách nhiệm bồi thường toàn bộ thiệt hại về tài chính, uy tín, danh dự cho chị khi vụ việc được làm rõ. Tuy nhiên, khả năng cơ quan chức năng xác định được đối tượng này là rất khó.

Luật sư Quân tư vấn, khi có kết luận chính thức của cơ quan có thẩm quyền về việc bị giả mạo hồ sơ, giấy tờ, thông tin nhân thân, chị Hiền có thể liên hệ Phòng Đăng ký kinh doanh thuộc Sở Tài chính TPHCM để yêu cầu thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. Khi cơ quan đăng ký kinh doanh ra quyết định thu hồi, chị Hiền có thể tiếp tục làm việc với cơ quan thuế để đề nghị hủy lệnh tạm hoãn xuất cảnh đối với mình.

Qua sự việc của chị Hiền, các luật sư cho rằng đây là bài học kinh nghiệm trong việc bảo mật thông tin cá nhân. Người dân cần thường xuyên kiểm tra các thông tin liên quan như nghĩa vụ thuế, bảo hiểm để sớm phát hiện sai sót và kịp thời thông báo cho cơ quan chức năng để được xử lý.

Ngoài ra, các cơ quan tiếp nhận và xử lý hồ sơ cũng cần nâng cao nghiệp vụ, tăng cường biện pháp kiểm tra nhằm phát hiện kịp thời tình trạng giả mạo, tránh gây thiệt hại cho người dân và đảm bảo hoạt động quản lý Nhà nước được minh bạch, đúng đắn.