Chuyển hồ sơ có dấu hiệu tội phạm tại Sở Y tế Sóc Trăng (cũ) sang công an

Ngày 27/8, theo nguồn tin của phóng viên Dân trí, Thanh tra TP Cần Thơ đã có công văn gửi VKSND thành phố thông báo việc chuyển hồ sơ vụ việc có dấu hiệu tội phạm liên quan đến Sở Y tế tỉnh Sóc Trăng (cũ) sang cơ quan cảnh sát điều tra.

Vụ việc có dấu hiệu tội phạm tại Sở Y tế tỉnh Sóc Trăng (cũ) được chuyển sang cơ quan điều tra (Ảnh: CTV).

Trước đó, Thanh tra tỉnh Sóc Trăng (cũ) đã có kết luận thanh tra việc thực hiện chính sách, pháp luật tại Sở Y tế tỉnh Sóc Trăng (cũ) về cấp, đình chỉ, thu hồi giấy phép hành nghề đối với người hành nghề, giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.

Cơ quan thanh tra xác định, trung tâm y tế, trạm y tế cấp giấy xác nhận thực hành nhưng không tổ chức thực hành đối với 363 hồ sơ đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề, có dấu hiệu lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Có 45 hồ sơ đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề có dấu hiệu làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức; sử dụng con dấu, tài liệu giả của cơ quan, tổ chức.

Trưởng phòng, phòng nghiệp vụ y thẩm định, trình giám đốc Sở Y tế cấp chứng chỉ hành nghề đối với 512 hồ sơ đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề không đúng quy định, có dấu hiệu lạm dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Các phòng chức năng trình lãnh đạo Sở Y tế thanh toán tiền làm thêm giờ, thanh toán tiền khen thưởng số tiền trên 689 triệu đồng để hỗ trợ cho hội đồng tư vấn, tổ thư ký, bộ phận giúp việc, có dấu hiệu vi phạm quy định pháp luật.