Chủ tịch xã Nam Điền ở Nam Định bị bắt

Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Nam Định đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 5 lãnh đạo, nguyên lãnh đạo, cán bộ UBND xã Nam Điền (Ảnh: Công an Nam Định).