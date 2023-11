Chủ tịch HĐQT Vạn Thịnh Phát Trương Mỹ Lan bị đề nghị truy tố 3 tội danh

Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an vừa hoàn tất kết luận điều tra vụ án xảy ra tại Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, Ngân hàng SCB và các đơn vị liên quan. Trong đó, bà Trương Mỹ Lan (Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát) bị đề nghị truy tố về các tội Đưa hối lộ, Vi phạm quy định về hoạt động của ngân hàng và Tham ô tài sản.

Ngoài ra, 85 bị can khác Bộ Công an đề nghị VKSND Tối cao truy tố về các tội: Tham ô tài sản; Vi phạm quy định về hoạt động của ngân hàng; Nhận hối lộ; Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ; Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng; Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Một trong số các bị can bị đề nghị truy tố còn có bà Đỗ Thị Nhàn (Cục trưởng Cục Thanh tra, Giám sát ngân hàng II, Ngân hàng Nhà nước).

Theo kết luận điều tra, ngoài 3 tội danh trên, bà Trương Mỹ Lan còn bị khởi tố thêm tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Tuy nhiên, cơ quan điều tra đã tách vụ án này để tiếp tục điều tra và xử lý sau.

Bà Trương Mỹ Lan (Ảnh: H.N.).

Trước đó, ngày 7/10/2022, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an ra quyết định khởi tố bà Trương Mỹ Lan (Chủ tịch HĐQT Công ty CP Tập đoàn Vạn Thịnh Phát) và 3 bị can đồng phạm về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, để điều tra về những sai phạm tại Công ty CP Tập đoàn Đầu tư An Đông và các tổ chức, đơn vị có liên quan.

Ngày 30/9, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu - Bộ Công an phát thông báo tìm bị hại trong vụ án xảy ra tại Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, Công ty cổ phần Tập đoàn Đầu tư An Đông và các tổ chức, đơn vị liên quan.

Theo nhà chức trách, từ năm 2018 đến 2020, các đối tượng có liên quan tại Vạn Thịnh Phát, Đầu tư An Đông, Công ty cổ phần Đầu tư Quang Thuận, Công ty cổ phần Dịch vụ Thương mại TP Hồ Chí Minh, Công ty cổ phần Đầu tư và phát triển Sunny World... đã có hành vi gian dối, làm trái quy định của pháp luật tạo lập 25 gói trái phiếu với tổng giá trị 30.081 tỷ đồng để bán cho người mua (các trái chủ), huy động tiền và chiếm đoạt.