Vạn Thịnh Phát lừa đảo 30.000 tỷ đồng của 42.000 nhà đầu tư

Chiều 2/10, tại buổi họp báo thông tin tình hình, kết quả công tác công an quý III 2023, Thiếu tướng Nguyễn Văn Thành, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, Bộ Công an trả lời câu hỏi liên quan đến vụ án xảy ra tại Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, Công ty cổ phần Tập đoàn Đầu tư An Đông và các tổ chức, đơn vị liên quan.

Theo Thiếu tướng Thành, quá trình điều tra, cơ quan chức năng xác định Vạn Thịnh Phát lừa đảo 30.000 tỷ đồng của khoảng 42.000 nhà đầu tư.

"Số lượng bị hại rất lớn nên cơ quan điều tra ủy thác cho các cơ quan điều tra công an địa phương để làm việc với nhà đầu tư", Thiếu tướng Thành nói và đề nghị các nhà đầu tư sớm đến cơ quan điều tra để làm việc, giúp cơ quan điều tra hoàn thiện hồ sơ, đảm bảo quyền lợi được bảo vệ.

Thiếu tướng Nguyễn Văn Thành, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu Bộ Công an (Ảnh: Hải Nam).

Vị Cục phó chia sẻ, cơ quan điều tra rất nỗ lực theo phương châm ưu tiên trả lại tiền cho nhà đầu tư, bảo vệ quyền lợi của bị hại.

Theo Tướng Thành, nhiều nhà đầu tư do thiếu thông tin mà bỏ rất nhiều tiền để mua trái phiếu, có trường hợp rất khó khăn để gom góp tiền mua trái phiếu.

Trước đó, ngày 7/10/2022, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an ra quyết định khởi tố bà Trương Mỹ Lan (Chủ tịch HĐQT Công ty CP Tập đoàn Vạn Thịnh Phát) và 3 bị can đồng phạm về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, để điều tra về những sai phạm tại Công ty CP Tập đoàn Đầu tư An Đông và các tổ chức, đơn vị có liên quan.

Ngày 30/9, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu Bộ Công an phát thông báo tìm bị hại trong vụ án xảy ra tại Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, Công ty cổ phần Tập đoàn Đầu tư An Đông và các tổ chức, đơn vị liên quan.

Theo nhà chức trách, từ năm 2018 đến 2020, các đối tượng có liên quan tại Vạn Thịnh Phát, Đầu tư An Đông, Công ty cổ phần Đầu tư Quang Thuận, Công ty cổ phần Dịch vụ Thương mại TP Hồ Chí Minh, Công ty cổ phần Đầu tư và phát triển Sunny World... đã có hành vi gian dối, làm trái quy định của pháp luật tạo lập 25 gói trái phiếu mã: ADC-2018.09, ADC-2018.09.1, ADC-2019.01, QT-2018.12.1, SNWCH1823001 và 20 mã số hiệu từ SET.H2025.01 đến SET.H2025.20 với tổng giá trị 30.081 tỷ đồng để bán cho người mua (các trái chủ), huy động tiền và chiếm đoạt.