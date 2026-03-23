Chồng nhận án chung thân vì đâm chết người đàn ông ở trong phòng trọ với vợ

Ngày 23/3, Tòa án nhân dân tỉnh Nghệ An xét xử sơ thẩm bị cáo Nguyễn Đức Cường (SN 1987, trú phường Quỳnh Mai, Nghệ An) về tội Giết người.

Cuối tháng 10/2024, do mâu thuẫn không thể hóa giải nên chị H.T.N. (vợ Cường) ra ngoài thuê phòng trọ ở, để lại 3 con nhỏ cho chồng chăm sóc.

Bị cáo Nguyễn Đức Cường tại phiên tòa sơ thẩm (Ảnh: Hoàng Lam).

Tối 31/12/2024, Cường làm bảo vệ ở quán bar, chạm trán vợ khi N. cùng 1 người đàn ông ngoại quốc và mấy người bạn đến chơi. Một lát sau Cường thấy vợ rời quán bar cùng người đàn ông ngoại quốc nên bám theo.

Chị N. và người đàn ông kia vào phòng trọ, khóa cửa lại. Cường yêu cầu mở cửa nhưng không được nên phá khung sắt, tự mở chốt đi vào. Thấy Cường tấn công vợ, người đàn ông ngoại quốc bật dậy lên tiếng thì bị Cường dùng kéo đâm vào ngực. Cú đâm khiến nạn nhân đổ xuống, bất tỉnh.

Chị N. bỏ chạy ra khỏi phòng, bị chồng kéo lại, đâm một nhát kéo vào mạn sườn. Vụ việc được chủ trọ và những người sống xung quanh phát hiện, can ngăn.

Chị N. được đưa đến cơ sở y tế chữa trị còn người đàn ông ngoại quốc tử vong tại chỗ do vết đâm thấu tim.

Tại phiên tòa, bị cáo Cường thừa nhận hành vi phạm tội như cáo trạng truy tố. Cường cho rằng vợ bỏ nhà đi, không quan tâm đến các con, anh ta muốn liên lạc để bàn chuyện ly hôn thì bị chặn liên lạc. Bởi vậy, khi thấy vợ đi cùng người đàn ông ngoại quốc, bị cáo bức xúc không kiềm chế được nên đã gây án.

Bị cáo hối hận về hành vi của mình, mong được pháp luật khoan hồng để có cơ hội sớm trở về nuôi dạy các con, chăm sóc mẹ già.

Có mặt tại phiên tòa với vai trò bị hại trong vụ án, chị N. xin giảm án cho Nguyễn Đức Cường, không yêu cầu bồi thường.

Xem xét toàn diện vụ án, Hội đồng xét xử cấp sơ thẩm tuyên phạt Nguyễn Đức Cường tù chung thân.