Chồng đánh đập vợ từ cổng vào trong nhà, trước mặt con nhỏ

Ngày 13/4, mạng xã hội lan truyền clip quay lại cảnh bạo hành gia đình.

Clip dài hơn một phút, được ghép từ hai góc quay ngoài sân và trong phòng khách. Nội dung cho thấy người chồng liên tục túm tóc, đánh đập vợ. Ngay cả khi nạn nhân ngã xuống sân, người này vẫn kéo vợ trên mặt đất vào trong nhà rồi tiếp tục đấm đánh, trong khi người phụ nữ gần như không còn khả năng chống cự.

Đáng chú ý, toàn bộ sự việc diễn ra trước sự chứng kiến của một em bé, được cho là con của hai người.

Vụ việc xảy ra tại phường Phù Khê, tỉnh Bắc Ninh.

Cảnh người chồng bạo hành vợ dã man ngay ngoài cổng (Ảnh cắt từ clip).

Liên quan đến vụ việc, lãnh đạo Công an phường Phù Khê cho biết ngay sau khi nắm được thông tin, đơn vị đã mời hai vợ chồng liên quan lên làm việc. Tại cơ quan công an, người vợ trình bày nguyên nhân xuất phát từ mâu thuẫn nội bộ gia đình, cho biết bản thân không bị thương tích và không đề nghị xử lý chồng.

Video lan truyền trên mạng xã hội được người vợ đăng tải trong lúc bức xúc.

Sau khi xác minh, lực lượng chức năng đã phối hợp với tổ dân phố nhắc nhở, giáo dục người chồng để phòng ngừa tái diễn hành vi tương tự.