Chiếm đoạt hơn 1,1 tỷ đồng khi làm cộng tác viên cho công ty trái cây

Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an tỉnh Quảng Ninh vừa hoàn tất điều tra vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua mạng Internet liên quan đến Công ty CUONG NC Fruit Trading Co., Ltd tại Hàn Quốc.

Theo hồ sơ, Vũ Ngọc Linh (SN 1995, trú tại xã Đông Hải, Quảng Ninh) bị tố giác đã lợi dụng vị trí cộng tác viên để chiếm đoạt tiền hàng. CUONG NC là doanh nghiệp chuyên bán lẻ trái cây có nguồn gốc từ Việt Nam tại Hàn Quốc.

Bị can Vũ Ngọc Linh (Ảnh: Công an cung cấp).

Vụ việc được phát hiện khi ông Nguyễn Cao Cường, Giám đốc công ty, cùng ông Đồng Đức Nam - công dân Việt Nam đang sinh sống tại Hàn Quốc - tố cáo Linh có hành vi gian dối trong quá trình hỗ trợ kinh doanh.

Điều tra cho thấy Linh được giao tổng hợp đơn hàng và phối hợp với các đầu mối bán hàng nhưng đã cung cấp thông tin tài khoản ngân hàng giả mạo cho cộng tác viên và khách hàng. Số tiền chuyển vào các tài khoản này được Linh rút chiếm đoạt.

Để che giấu hành vi, Linh vẫn để công ty hoàn tất giao hàng. Từ tháng 1 đến tháng 5/2023, đối tượng đã chiếm đoạt tổng cộng hơn 1,1 tỷ đồng.

Công an Quảng Ninh đã chuyển hồ sơ, đề nghị Viện kiểm sát nhân dân tỉnh truy tố Linh về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.