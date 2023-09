Lập hàng loạt công ty "ma", lừa chiếm đoạt hơn 4 tỷ đồng

Ngày 17/9, Công an thành phố Hà Tĩnh (tỉnh Hà Tĩnh) cho biết, đã khởi tố bị can đối với Nguyễn Văn Chí (33 tuổi), Đặng Ngọc Nam (34 tuổi) và Trần Ngọc Anh (33 tuổi), cùng trú huyện Anh Sơn, Nghệ An về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo điều tra, vào đầu năm 2023, Chí lên mạng nghiên cứu và nhận thấy nhu cầu mua vật liệu xây dựng của các doanh nghiệp rất lớn.

Từ trái qua phải, Nguyễn Văn Chí, Trần Ngọc Anh và Đặng Ngọc Nam (Ảnh: Công an cung cấp).

Chí sau đó rủ Nam và Ngọc Anh mua thông tin cá nhân, đăng ký hồ sơ thành lập 4 công ty "ma" chuyên phân phối tôn thép để lừa đảo, chiếm đoạt tiền đặt cọc của khách hàng.

Trong số này, 3 công ty lấy địa chỉ tại TPHCM, doanh nghiệp còn lại địa chỉ ở tỉnh Quảng Ngãi.

Dưới danh nghĩa công ty, Chí mở tài khoản online tại rất nhiều ngân hàng để giao dịch. Để phục vụ hoạt động phạm tội, nhóm này cũng thành lập rất nhiều nhóm trên mạng xã hội mang tên phòng chăm sóc khách hàng, phòng kinh doanh và chạy quảng cáo trên các nền tảng mạng xã hội.

Khi có khách liên hệ, nhóm đối tượng thay nhau nhắn tin, giới thiệu là nhân viên các bộ phận của công ty để tư vấn khách hàng đặt cọc. Sau khi khách hàng chuyển tiền, nhóm này chặn hết liên lạc với họ.

Tang vật vụ án (Ảnh: Công an cung cấp).

Bằng thủ đoạn trên, Chí cùng đồng bọn đã lừa chiếm đoạt của hàng chục bị hại, trong đó đa số là doanh nghiệp trên toàn quốc với tổng số tiền hơn 4 tỷ đồng.

Công an thành phố Hà Tĩnh phát hiện đường dây lừa đảo này khi một nạn nhân là chủ doanh nghiệp ở địa phương viết đơn tố cáo, mất oan số tiền đặt cọc hơn 260 triệu đồng.

Cuối tháng 8, cơ quan này cử tổ công tác vào TPHCM bắt giữ thành công 3 đối tượng nêu trên. Trong đường dây này, cảnh sát xác định Nguyễn Văn Chí cầm đầu, Nam và Ngọc Anh có vai trò giúp sức.