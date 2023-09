Chiếm đoạt 8.634 tỷ đồng, TGĐ Tân Hoàng Minh chi 585 tỷ cọc đất Thủ Thiêm

Tại kết luận điều tra vụ án Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, xảy ra tại Công ty TNHH Thương mại dịch vụ khách sạn Tân Hoàng Minh, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đề nghị truy tố Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Tập đoàn Tân Hoàng Minh Đỗ Anh Dũng tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo kết luận điều tra, ông Dũng là người sáng lập, đại diện theo pháp luật là người điều hành, chỉ đạo, quyết định cao nhất các hoạt động kinh tế tại Tân Hoàng Minh.

Đầu năm 2021, ông Dũng khai, tình hình tài chính của Tân Hoàng Minh gặp nhiều khó khăn, dư nợ các ngân hàng khoảng 14.000 tỷ đồng, nhiều khoản nợ đã đến hạn nhưng không thể thanh toán...

Để có phương án tài chính duy trì hoạt động của tập đoàn và có nguồn tiếp tục mua bán các dự án, ông Dũng giao con trai là Đỗ Hoàng Việt (Phó Tổng giám đốc Công ty thương mại dịch vụ khách sạn Tân Hoàng Minh) lên kế hoạch.

Chủ tịch Tân Hoàng Minh Đỗ Anh Dũng (Ảnh: Tân Hoàng Minh).

Do không thể tiếp tục vay vốn ngân hàng, phương án được đưa ra là phát hành trái phiếu riêng lẻ để huy động vốn.

Sau đó, ông Dũng được con trai báo cáo miệng những nội dung như lựa chọn công ty thuộc tập đoàn để phát hành, giá trị phát hành dự kiến, tài sản đảm bảo, lãi suất, sử dụng Công ty Tân Hoàng Minh mua trái phiếu sơ cấp để lấy uy tín bán ra cho nhà đầu tư... Những đề xuất này ông Dũng đều đồng ý.

Để bán trái phiếu rộng rãi cho người dân, tháng 7/2021, ngay khi các gói trái phiếu đang làm thủ tục phát hành, ông Dũng thành lập Trung tâm Kinh doanh trái phiếu thuộc Tân Hoàng Minh và giao con trai điều hành.

Sau mỗi đợt phát hành trái phiếu, Tân Hoàng Minh ký hợp đồng mua trái phiếu từ các công ty phát hành (Ngôi Sao Việt, Soleil, Cung Điện Mùa Đông), lấy danh tiếng của tập đoàn để bán rộng rãi cho nhà đầu tư, huy động được gần 14.000 tỷ đồng.

Số tiền trên, ông Dũng thừa nhận không sử dụng đúng mục đích phát hành trái phiếu, mà dùng để thanh toán nợ đến hạn, quá hạn tổng cộng 1.976 tỷ đồng cho 2 ngân hàng; hơn 5.100 tỷ đồng tiền của nhà đầu tư sau được ông Dũng xoay vòng, trả cho nhà đầu tư đến hạn trước.

Ngoài ra, Chủ tịch Tân Hoàng Minh chi 1.475 tỷ đồng để mua cổ phần Công ty Thiên Bảo Phú Quốc, 1.050 tỷ đồng mua cổ phần Công ty Bình Minh, 370 tỷ đồng mua cổ phần Công ty Nam Anh, 320 tỷ đồng mua cổ phần Công ty Sao Đỏ Đà Nẵng, 620 tỷ đồng mua dự án Yên Phụ...

Bên cạnh đó, ông Dũng cũng đặt cọc 585 tỷ đồng tại dự án Khu đô thị mới Thủ Thiêm; đầu tư mã chứng khoán VPB lỗ 153,9 tỷ đồng; chuyển 62,8 tỷ đồng tiền từ thiện; chi 50 tỷ đồng giải phóng mặt bằng dự án tại Thái Nguyên; chi trả nợ, tiêu cá nhân, mua USD, thanh toán chi phí hoạt động của Tân Hoàng Minh...

Tại thời điểm Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an khởi tố vụ án, ông Dũng còn chiếm đoạt hơn 8.800 tỷ đồng của 6.631 khách hàng riêng lẻ được xác định là bị hại trong vụ án - kết luận điều tra nêu.

Sau khi giảm trừ hơn 163 tỷ đồng dư nợ trái phiếu của Công ty Tổng Bách Hóa, Bộ Công an xác định ông Dũng và các bị can trong vụ án còn chiếm đoạt số tiền hơn 8.634 tỷ đồng của 6.630 bị hại. Số tiền trên, Bộ Công an đã thu hồi, khắc phục toàn bộ hậu quả vụ án, đảm bảo thi hành án, hoàn trả lại cho bị hại.

Theo kết luận điều tra, ông Đỗ Anh Dũng có thái độ thành khẩn khai báo, khai nhận hành vi phạm tội, có đơn đề nghị và tích cực phối hợp khắc phục hậu quả trong vụ án.

Quá trình điều hành hoạt động của Tân Hoàng Minh, ông Dũng có nhiều thành tích, cống hiến cho xã hội; tham gia nhiều hoạt động từ thiện xã hội; được Chính phủ, Thủ tướng, các đơn vị, địa phương, các ngành tặng nhiều bằng khen, giấy khen ghi nhận. Bản thân ông Dũng cũng đã tích cực, tự nguyện phối hợp với Tân Hoàng Minh và gia đình khắc phục hậu quả vụ án.