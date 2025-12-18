Chém vỡ đầu bạn vì bị trêu "chưa có vợ"

Ngày 18/12, Viện kiểm sát nhân dân khu vực 3 tỉnh Hà Tĩnh phê chuẩn quyết định khởi tố bị can đối với Đoàn Trung Thế (SN 1985, trú tại thôn Sâm Văn Hội, xã Đức Minh, Hà Tĩnh) về tội Cố ý gây thương tích và Sử dụng trái phép vũ khí quân dụng.

Khoảng 21h20 ngày 7/8, Thế cùng một số người đang ngồi uống nước, nói chuyện trước nhà một hàng xóm. Lúc này, anh Đ.V.H. (SN 1985, trú cùng thôn) đi xe máy từ ngoài vào và cố tình va nhẹ vào ghế nơi Thế đang ngồi.

Đoàn Trung Thế tại cơ quan điều tra (Ảnh: Bùi Lâm).

Hai bên đối đáp vài câu rồi tiếp tục ngồi xuống nói chuyện. Quá trình đó, anh H. có những lời nói mang tính trêu chọc, khiêu khích, trong đó có câu: "Tao đã có vợ con lo cho rồi, chứ mày có vợ con đâu mà lo".

Câu nói này khiến hai bên nảy sinh mâu thuẫn, dẫn đến cãi vã và xô xát. Anh H. dùng tay đánh vào mặt Thế. Khi được hàng xóm can ngăn, cả hai rời đi.

Tuy nhiên, Thế vẫn bức xúc và cho rằng mình bị xúc phạm nên mang theo một con dao sang nhà đối phương "nói chuyện".

Thấy anh H. đứng trước sân, Thế dùng dao chém nhiều nhát vào vùng đầu và cổ. Nạn nhân bị thương tích với tỷ lệ 8%. Trong lúc chống trả, anh H. cũng dùng tay đánh lại, gây thương tích cho Thế với tỷ lệ 1%.

Kết luận giám định xác định con dao Thế sử dụng là vũ khí quân dụng. Cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ việc để xử lý.