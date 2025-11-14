Cháu trai nhậu say đá chết bác dâu

Ngày 14/11, Công an xã Thoại Sơn, tỉnh An Giang đã có báo cáo tóm tắt về vụ án mạng xảy ra trên địa bàn về việc một người phụ nữ tử vong sau khi bị cháu trai hành hung.

Theo báo cáo, ông Võ Văn Út (50 tuổi) và con trai Võ Văn Phút (30 tuổi) sống cùng vợ chồng anh trai là ông Võ Văn Tha (60 tuổi) và bà Nguyễn Thị Rở (69 tuổi) ở ấp Bắc Sơn, xã Thoại Sơn, tỉnh An Giang.

Vào khoảng 9h ngày 12/11, Võ Văn Phút sau khi nhậu say trở về nhà, thấy ông Út và bà Rở đang xem ti vi. Phút bất ngờ mắng chửi và dùng chân đá liên tiếp 5 cái vào mặt bà Rở.

Ông Út can ngăn Phút nhưng lúc này bà Rở đã bất tỉnh trên nền nhà, vùng đầu chảy nhiều máu.

Ngay lập tức, ông Út đưa bà Rở đến Trung tâm y tế Thoại Sơn cấp cứu và trình báo công an.

Tuy nhiên, bà Rở đã tử vong do ngưng tim và chấn thương sọ não.

Công an xã Thoại Sơn nhận định đây là vụ án đặc biệt nghiêm trọng với dấu hiệu của tội Giết người. Đơn vị đang tiếp tục củng cố hồ sơ để xử lý vụ việc theo quy định của pháp luật.