Chặt phá rừng pơ mu, vượt biên lẩn trốn 10 năm vẫn không thoát

Ngày 15/10, Công an tỉnh Nghệ An cho biết, Công an huyện Tương Dương đã thành công trong việc bắt giữ 2 đối tượng trốn truy nã gần 10 năm tại Lào, liên quan đến vụ phá rừng pơ mu ở xã Tam Hợp, huyện Tương Dương.

Hai đối tượng bị bắt giữ là Lầu Bá Và (38 tuổi) và Lầu Bá Mùa (34 tuổi), đều trú tại xã Tam Hợp, huyện Tương Dương.

Hai đối tượng Và và Mùa (Ảnh: Phan Tuyết).

Ngày 2/2/2015, Công an huyện Tương Dương đã ra quyết định truy nã đối với Lầu Bá Và và Lầu Bá Mùa về tội Vi phạm các quy định về khai thác, bảo vệ rừng và quản lý lâm sản.

Trong gần 10 năm lẩn trốn tại Lào, 2 đối tượng trên đã thay tên đổi họ, địa điểm ẩn náu. Tuy nhiên, Công an tỉnh Nghệ An đã chỉ đạo các đơn vị liên quan thu thập thông tin và manh mối để truy bắt.

Sử dụng các biện pháp nghiệp vụ, Công an huyện Tương Dương xác định 2 đối tượng sẽ trở về Việt Nam qua đường tiểu ngạch, lẩn trốn trong rừng sâu để tránh sự phát hiện của lực lượng chức năng.

Dưới sự chỉ đạo của lãnh đạo Công an tỉnh Nghệ An, 21h10 ngày 26/9, tại xã Tam Hợp, Công an huyện Tương Dương đã phối hợp với phòng nghiệp vụ Công an tỉnh Nghệ An bắt giữ thành công Lầu Bá Và khi đối tượng đang lẩn trốn trong rừng.

Tiếp đó, vào lúc 1h18 ngày 8/10, tại khu vực đồi núi bản Tiền Tiêu, xã Nậm Cắn, huyện Kỳ Sơn, Công an huyện Tương Dương phối hợp với Đồn Biên phòng Nậm Cắn bắt giữ thành công Lầu Bá Mùa khi đối tượng đang có ý định thông qua đường rừng về thăm người thân tại huyện Tương Dương.

Trước đó, cuối tháng 7/2014, cơ quan chức năng huyện Tương Dương phát hiện vụ khai thác gỗ rừng trái phép trên diện tích lớn ở khu vực biên giới xã Tam Hợp, với 189 cây pơ mu bị chặt hạ.

Hiện trường vụ chặt hạ 189 cây pơ mu ở khu vực biên giới xã Tam Hợp cuối tháng 7/2014 (Ảnh: Tương Dương).

Số lâm sản bị chặt hạ chủ yếu là gỗ pơ mu nhóm IIA, 1 cây gỗ dổi nhóm III, với tổng khối lượng hơn 150m3 gỗ tròn và xẻ.

Sau đó, Công an huyện Tương Dương đã phát lệnh truy nã đối với 2 đối tượng này.