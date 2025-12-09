Chánh án Cà Mau: Lo nhất là án hình sự và hôn nhân gia đình

Ngày 8/12, ông Thái Rết, Chánh án TAND tỉnh Cà Mau, cho biết năm 2025 tòa án 2 cấp thụ lý 26.280 vụ án, đã giải quyết 24.698 vụ, đạt tỷ lệ 94%.

"Nếu so với năm 2024, tỷ lệ giải quyết án của tỉnh tăng 3%; so với đồng bằng sông Cửu Long, tỉnh đứng vị trí thứ 3; so với trung bình cả nước, tỉnh cao hơn 3%", ông Thái Rết thông tin.

Theo ông Thái Rết, trong các loại án, án dân sự thụ lý trên 23.000 vụ, trong đó chủ yếu liên quan đến tranh chấp. Ông cho rằng, qua theo dõi, việc tranh chấp này tương ứng sự phát triển xã hội ở từng địa phương.

"Ví dụ như ở TPHCM, lượng án tranh chấp dân sự khoảng 80.000 vụ/năm, ý nói nếu lượng án dân sự tăng cho thấy rõ ràng tình hình kinh tế địa phương sôi động, bởi vì họ có làm ăn mới dẫn tới tranh chấp", ông Thái Rết nói.

Ông Thái Rết, Chánh án TAND tỉnh Cà Mau, thông tin về hoạt động của ngành tòa án địa phương (Ảnh: CTV).

Cũng theo Chánh án tỉnh Cà Mau, trong các loại án, phải lo nhất là án hình sự liên quan an ninh trật tự và án hôn nhân gia đình.

"Qua thống kê hơn 26.000 vụ được tòa thụ lý có trên 8.000 vụ án hôn nhân gia đình, chiếm tỷ lệ 30%. Chỗ này chúng ta cũng cần quan tâm bởi án hôn nhân để lại hệ lụy cho xã hội tương đối khó", theo ông Thái Rết.

Nói về chất lượng xét xử, theo Chánh án tỉnh Cà Mau, trong 24.698 vụ án được giải quyết, có 23.255 vụ việc người dân không kháng cáo, kháng nghị, chiếm trên 94%. Điều đó thể hiện chất lượng đồng tình của người dân đối với phán quyết của tòa.

Ông cũng cho biết, án bị hủy, bị sửa do lỗi chủ quan chỉ chiếm 0,64%, trong khi đó chỉ tiêu cho phép là 1,5%; cho thấy chất lượng xét xử của tòa cũng được nâng lên. Tuy vậy, Chánh án tỉnh Cà Mau cũng nhìn nhận thẳng thắn với con số 0,64% nêu trên, ông vẫn chưa hài lòng về chất lượng xét xử.

"Có những nguyên nhân chủ quan và khách quan, nhưng chúng tôi chỉ mổ xẻ sâu về nguyên nhân chủ quan, từ đó sẽ tự soi, tự sửa mình", ông Thái Rết nhấn mạnh.

Về hoạt động của tòa trong năm 2026, theo Chánh án tỉnh Cà Mau, tòa tiếp tục quan tâm công tác giáo dục chính trị tư tưởng, bởi "ngành tòa án hết sức nhạy cảm, chậm chạp giải quyết cũng là lỗi với dân".

Ông Thái Rết cũng cho biết, tòa sẽ tập trung vấn đề kỹ năng nghề, bởi qua nghe dư luận, lãnh đạo phản ánh, kỹ năng xét xử của một số anh em còn hạn chế.