Chậm thi hành án trục xuất khỏi Việt Nam vì mua phải vé máy bay giả

Phòng Cảnh sát Thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp (Công an tỉnh Vĩnh Phúc) vừa phối hợp với các cơ quan chức năng tổ chức trục xuất đối tượng U.S.C. (34 tuổi, quốc tịch Nigeria) ra khỏi lãnh thổ Việt Nam theo đúng quy định pháp luật.

Đối tượng này bị TAND tỉnh Thừa Thiên Huế tuyên phạt 4 năm tù do phạm tội rửa tiền; hình phạt bổ sung là trục xuất ra khỏi lãnh thổ Việt Nam sau khi chấp hành xong án phạt tù.

Đối tượng U.S.C. (34 tuổi, quốc tịch Nigeria) bị trục xuất ra khỏi lãnh thổ Việt Nam tại Cảng hàng không quốc tế Nội Bài (Ảnh: Công an Vĩnh Phúc).

Ngày 18/1/2024, U.S.C. chấp hành xong án phạt tù tại Trại giam Vĩnh Quang (Bộ Công an).

Phòng Cảnh sát Thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp, Công an tỉnh Vĩnh Phúc tiếp nhận đối tượng và hoàn thiện hồ sơ, thủ tục để tiến hành trục xuất.

Công an tỉnh Vĩnh Phúc cho biết, C. có hoàn cảnh gia đình nghèo khó nên sang Việt Nam kiếm việc làm mong muốn tự nuôi sống bản thân và có tiền gửi về giúp đỡ gia đình tại Nigeria. Do thiếu hiểu biết nên C. bị các đối tượng xấu lôi kéo tham gia vào hoạt động rửa tiền vi phạm pháp luật Việt Nam.

Tuy nhiên, gia đình C. không có đủ điều kiện về kinh tế để mua vé máy bay trở về Nigeria.

Công an Vĩnh Phúc và Cơ sở lưu trú số 1, Cục Cảnh sát quản lý trại giam, cơ sở giáo dục bắt buộc, trường giáo dưỡng (C10, Bộ Công an) đã tạo điều kiện tối đa về vật chất cũng như giúp đỡ C. liên hệ với Đại sứ quán Liên bang Nigeria tại Việt Nam và gia đình để có thể trở về nhà sớm nhất.

Vào tháng 8/2024, gia đình C. đã gom đủ tiền mua vé máy bay nhưng do thiếu hiểu biết nên mua phải vé giả qua các nguồn không chính thống, dẫn đến việc chưa thể chấp hành án phạt trục xuất.

Đến tháng 5 vừa qua, gia đình đối tượng này đã góp đủ tiền để mua vé máy bay cho C. chấp hành án phạt trục xuất, trở về với gia đình.