Câu cá nơi vắng vẻ, nam thanh niên bị tấn công và cướp xe ở TPHCM

Ngày 11/4, Công an xã Thái Mỹ, TPHCM, bắt giữ đối tượng tấn công, cướp xe máy của anh Nguyễn Minh Trọng (SN 2002, ngụ tỉnh Tây Ninh).

Trước đó, chiều 10/4, anh Trọng đi câu cá tại Kênh 23, đường Tam Tân, xã Thái Mỹ, bất ngờ bị hai đối tượng dùng vũ lực tấn công và cướp chiếc xe máy. Sự việc được nạn nhân trình báo công an địa phương.

Anh Trọng viết thư cảm ơn Công an xã Thái Mỹ (Ảnh: Công an cung cấp).

Tiếp nhận tin báo, Công an xã Thái Mỹ đã lập tức triển khai lực lượng, phối hợp với các đơn vị liên quan truy xét. Chưa đầy 12 giờ, công an đã bắt giữ các đối tượng gây án và thu hồi tang vật của bị hại.

Nhận được tài sản do công an trao trả, anh Trọng xúc động, viết thư gửi Ban chỉ huy và cán bộ Công an xã Thái Mỹ.

Trong thư, anh Trọng bày tỏ sự khâm phục và lòng biết ơn sâu sắc trước tinh thần làm việc không quản ngại khó khăn, sự chuyên nghiệp và quyết đoán, nhanh chóng bắt được các đối tượng đã hành hung, cướp tài sản.

Qua sự việc trên, Công an xã Thái Mỹ khuyến cáo người dân khi câu cá giải trí phải đảm bảo an toàn, không nên đi một mình tại các khu vực vắng vẻ để đảm bảo an toàn cho bản thân và tài sản.