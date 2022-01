Cảnh sát hình sự lần theo tờ rơi bắt 2 thanh niên cho vay "cắt cổ"

Ngày 12/1, Công an TP Quảng Ngãi đã bắt khẩn cấp Đoàn Thế Chung (31 tuổi) và Nguyễn Thanh Tùng (24 tuổi) cùng ngụ tỉnh Thanh Hóa để điều tra về hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.

Đoàn Thế Chung và Nguyễn Thanh Tùng tại cơ quan công an (Ảnh: Công an TP Quảng Ngãi).

Trước đó, trinh sát hình sự phát hiện nhiều tờ rơi cho vay tiền trên địa bàn TP Quảng Ngãi và một số huyện lân cận. Tờ rơi có nội dung cho vay trả góp theo ngày, lãi suất thấp, giải ngân nhanh, không cần thế chấp và số điện thoại liên lạc. Người dân có nhu cầu vay tiền sẽ được Chung và Tùng đáp ứng rất nhanh. Tuy nhiên, người vay tiền phải trả cho 2 đối tượng này mức lãi suất "cắt cổ".

Từ thông tin tờ rơi, Công an TP Quảng Ngãi đã điều tra, triệu tập Chung và Tùng đến làm việc. Với những chứng cứ được công an thu thập, Chung và Tùng đã thừa nhận hành vi cho vay nặng lãi. Các đối tượng khai nhận đến TP Quảng Ngãi hoạt động cho vay tiền từ đầu năm 2021. Các đối tượng đã cho nhiều người vay 680 triệu đồng với mức lãi suất từ 243% - 387%/năm.

Hiện Công an TP Quảng Ngãi đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ việc. Cơ quan Công an đề nghị người dân vay tiền của Đoàn Thế Chung và Nguyễn Thanh Tùng đến Đội Cảnh sát hình sự, Công an TP Quảng Ngãi để phối hợp cung cấp thông tin cho cơ quan điều tra.