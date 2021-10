Cần tiền chữa bệnh, bố gọi người bán con gái 13 tuổi sang Trung Quốc

Dân trí Tái phát bệnh tim, cần tiền đi viện, Lo Phò Phèng quyết định bán cô con gái ruột 13 tuổi sang Trung Quốc.

Ngày 14/10, thông tin từ Công an huyện Kỳ Sơn (Nghệ An) cho biết, đơn vị vừa khởi tố bị can Lo Phò Phèng (SN 1975, trú xã Bảo Nam, Kỳ Sơn) về tội "Mua bán người dưới 16 tuổi". Nạn nhân của Phèng chính là cô con gái ruột, thời điểm đó chưa được 16 tuổi.

Bị can Lo Phò Phèng tại cơ quan công an (Ảnh: H.Tuấn).

Theo kết quả điều tra ban đầu, vào khoảng tháng 9/2018, Lo Phò Phèng tái phát bệnh tim, phải nhập viện điều trị. Túng quẫn, người bố này đã gọi Lo Thị Căm (cháu gái của Phèng, SN 1987, trú tại xã Hữu Kiệm, Kỳ Sơn) nhờ tìm mối để bán con gái Lo Thị M.C. (SN 2005) sang Trung Quốc.

Lo Thị Căm sau đó câu kết với Moong Thị Xúm (SN 1976, trú cùng địa phương) đưa nạn nhân sang Trung Quốc và bán cho một người đàn ông với giá gần 120 triệu đồng. Thời điểm bị bán, cháu M.C. mới 13 tuổi.

Số tiền bán cháu C., Moong Thị Xúm lấy 7 triệu, đưa cho Lo Thị Căm 3 triệu, còn 110 triệu đồng đưa cho Lo Phò Phèng.

Bị can Moong Thị Xúm (áo vàng) và Lo Thị Căm (Ảnh: H.Tuấn).

Giữa tháng 9 vừa qua, nạn nhân Lo Thị M.C. trở về địa phương. Từ đây hành vi mua bán người của Lô Thị Căm và Moong Thị Xúm bị bại lộ. Quá trình điều tra, Căm và Xúm khai việc đưa cháu C. đi Trung Quốc bán là do được bố của nạn nhân... nhờ.

Công an huyện Kỳ Sơn đã triệu tập Lo Phò Phèng để làm rõ. Quá trình đấu tranh, Lo Phò Phèng thừa nhận hành vi bán con gái ruột để lấy tiền chữa bệnh.

Vụ việc đang tiếp tục được Công an huyện Kỳ Sơn điều tra.

Hoàng Lam