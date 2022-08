Cán bộ QLTT ghen tuông đánh đập người tình khi đang có vợ

Trao đổi với phóng viên Dân trí, ông Nguyễn Văn Hùng - Quyền Cục trưởng Cục Quản lý thị trường Thanh Hóa cho biết, đơn vị đã tạm thời đình chỉ công tác đối với ông Lê T.N. - người bị tố có hành vi đánh đập phụ nữ xảy ra tối 21/8 vừa qua.

"Công an đã vào cuộc theo đơn tố cáo của người dân. Hiện tại cơ quan công an đang điều tra, khi có kết luận của công an thì chúng tôi sẽ xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật", ông Hùng khẳng định.

Hiện nạn nhân đã được bác sĩ phẫu thuật chỉnh hình xương mũi (Ảnh: Gia đình nạn nhân cung cấp).

Cũng theo ông Nguyễn Văn Hùng, cơ quan công an đã triệu tập ông Lê T.N. - cán bộ Cục quản lý thị trường Thanh Hóa lên làm việc để điều tra vụ việc nêu trên.

Về cá nhân ông Lê T.N. đã có một vợ và 2 con. Những thông tin liên quan đến quá trình công tác cũng như đạo đức công vụ, ông Hùng cho biết đang chờ cơ quan công an có kết luận.

Như Dân trí phản ánh, tối 21/8, trong khi đang hát karaoke với bạn, chị N.T.V., trú tại phường Đông Vệ, thành phố Thanh Hóa bị ông Lê T.N. lao vào đánh tại phòng hát, trước sự chứng kiến của nhiều người.

Chị V. chạy xuống tầng một và được một người bạn đưa về bằng ô tô riêng nhưng ông N. tiếp tục đuổi theo, buộc chị V. phải sang ngồi ô tô của ông này. Tuy nhiên, ông N. không đưa chị về nhà mà lái xe đến một điểm khác và liên tục đánh chị V ngay trên xe. Ông N. còn lột quần áo nạn nhân rồi quay phim, chụp ảnh, đe dọa nếu báo công an và đi viện thì sẽ tung clip lên mạng xã hội…

Sau đó ông N. đưa chị V. về nhà nạn nhân, dìu lên phòng rồi ra về. Đến trưa 22/8, con gái chị V. gọi điện cho người thân đưa mẹ vào Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa cấp cứu.

Gia đình chị V. đã có đơn kêu cứu gửi cơ quan công an, Cục Quản lý thị trường Thanh Hóa và các cơ quan thông tấn báo chí. Ông N. sau đó bị tạm đình chỉ công tác 15 ngày.

Theo người nhà nạn nhân, vị cán bộ quản lý thị trường có gọi điện trình bày lý do đánh chị V. là vì quá yêu, quá ghen tuông khi thấy chị này hát song ca với bạn.

Hiện chị V. đã được bác sĩ phẫu thuật chỉnh hình xương mũi. Phía gia đình ông N. đã đến thăm hỏi và cơ quan công an đã làm việc với phía gia đình nạn nhân.

Cũng theo người nhà nạn nhân, chị V. đã ly dị chồng và mới có quan hệ tình cảm với ông N. 2 năm nay.