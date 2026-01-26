Cạm bẫy tinh vi của “bạn đời tuổi xế chiều” trên mạng

Ngày 26/1, Công an thành phố Đà Nẵng phát đi cảnh báo về thủ đoạn lừa đảo thông quan các nhóm “kết nối tình yêu, hẹn hò tuổi trung niên” trên mạng xã hội.

Theo Công an thành phố Đà Nẵng, các đối tượng lừa đảo thường lập nhiều nhóm trên mạng xã hội với tên gọi “kết nối yêu thương tuổi trung niên”, “hẹn hò nghiêm túc U40-U60”, “tìm bạn đời tuổi xế chiều” để thu hút người độc thân, ly hôn hoặc có nhu cầu làm quen, kết bạn.

Một nhóm "Kết nối tình yêu - Hẹn hò tuổi trung niên" trên mạng xã hội (Ảnh: Công an Đà Nẵng).

Trong các nhóm này, các đối tượng sử dụng tài khoản ảo, chia sẻ tâm sự chia sẻ sự cô đơn nhằm tạo sự đồng cảm của đối phương, sau đó chủ động nhắn tin riêng, nhanh chóng xây dựng quan hệ tình cảm với “con mồi”.

Khi nạn nhân tin tưởng, các đối tượng dụ tham gia “làm nhiệm vụ online” như thả tim, xem video, đặt đơn hàng ảo hoặc đầu tư nhỏ với lời hứa lợi nhuận cao, rút tiền nhanh.

Ban đầu, nạn nhân được trả hoa hồng, sau đó được yêu cầu nạp số tiền ngày càng lớn với nhiều lý do. Khi nạn nhân không còn khả năng chuyển tiền hoặc phát sinh nghi ngờ, các đối tượng lập tức cắt liên lạc, chiếm đoạt số tiền đã nhận.

Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an thành phố Đà Nẵng khuyến cáo người dân cần nâng cao cảnh giác, không tin vào các mối quan hệ quen biết qua mạng.

Người dân không tham gia các hình thức làm nhiệm vụ kiếm tiền online, không chuyển tiền hoặc cung cấp thông tin cá nhân, tài khoản ngân hàng, mã xác thực cho người lạ. Khi phát hiện dấu hiệu nghi vấn hoặc bị lừa đảo, người dân cần lưu giữ chứng cứ và trình báo công an để được xử lý.