Cạm bẫy trên Tinder với chiêu “gái xinh tìm mối quan hệ không ràng buộc”

Ngày 14/1, Công an thành phố Đà Nẵng đã phát đi cảnh báo thủ đoạn lừa đảo, tống tiền qua ứng dụng hẹn hò Tinder.

Theo Công an thành phố Đà Nẵng, thời gian gần đây, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao ghi nhận nhiều vụ lừa đảo, tống tiền thông qua các ứng dụng hẹn hò trực tuyến, phổ biến là Tinder.

Cơ quan công an khuyến cáo người dân cần nâng cao cảnh giác khi tham gia các ứng dụng hẹn hò trực tuyến (Ảnh: Công an Đà Nẵng).

Các đối tượng thường tạo tài khoản Tinder giả mạo bằng hình ảnh phụ nữ trẻ, ngoại hình ưa nhìn, kèm nội dung mô tả mang tính gợi mở như “tìm mối quan hệ không ràng buộc”, “tâm sự kín đáo”.

Để tránh sự kiểm soát của nền tảng và thuận lợi cho việc phạm tội, các đối tượng chủ động gắn ID Telegram trong phần tiểu sử hoặc nhanh chóng hướng người dùng chuyển sang liên lạc qua ứng dụng nhắn tin khác.

Sau một thời gian ngắn trò chuyện, các đối tượng tạo dựng sự thân mật, dẫn dắt sang các chủ đề nhạy cảm rồi đề nghị gọi video với lý do làm quen hoặc kiểm tra sự phù hợp.

Trong quá trình gọi video, các đối tượng bí mật ghi lại màn hình, thu thập hình ảnh, cử chỉ riêng tư của nạn nhân. Sau đó, chúng gửi các video, hình ảnh này để đe dọa phát tán cho người thân, bạn bè hoặc đăng tải lên mạng xã hội nếu nạn nhân không chuyển tiền.

Nhiều nạn nhân vì lo sợ ảnh hưởng danh dự, công việc, gia đình nên chấp nhận chuyển tiền. Tuy nhiên, sau khi nhận tiền, các đối tượng tiếp tục đe dọa, đòi thêm tiền với lý do đã sao lưu dữ liệu hoặc chia sẻ cho đồng bọn, khiến nạn nhân rơi vào trạng thái hoảng loạn.

Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an thành phố Đà Nẵng khuyến cáo người dân nâng cao cảnh giác khi tham gia các ứng dụng hẹn hò trực tuyến.

Người dân tuyệt đối không chia sẻ hình ảnh nhạy cảm, không thực hiện các cuộc gọi video với các tài khoản chưa được xác minh rõ ràng. Khi phát hiện dấu hiệu phạm tội, cần bình tĩnh, không chuyển tiền và nhanh chóng lưu giữ chứng cứ để trình báo cơ quan công an để được xử lý.