Cái chết thảm trong lúc ân ái của nữ cảnh sát thích bạo dâm

Michelle Lee là nhà tội phạm học làm việc cho lực lượng cảnh sát hình sự thành phố New York, Mỹ. Ngày 29/4/2009, cảnh sát nhận tin cô tử vong ở nhà riêng tại Sunnyside, một khu phố yên tĩnh ở phía tây quận Queens, thành phố New York. Erica Krantzler, bạn cùng phòng với Michelle Lee và cũng là nhà tâm lý tội phạm của cảnh sát New York, là người báo án.

Ở hiện trường án mạng, cảnh sát thấy thi thể khỏa thân của Michelle Lee bị trói vào giường bằng sợi dây đen quanh cổ tay. Một con dao nhô ra từ cổ của cô. Phần hộp sọ trên mắt dập nát. Một thanh sắt nằm trên sàn và một vết bỏng do sắt nung nóng xuất hiện giữa ngực của Michelle Lee. Hung thủ còn rạch dao ở bụng và một chân của nạn nhân.

Tình yêu cuồng nhiệt của nữ cảnh sát

Không dấu hiệu nào cho thấy hung thủ đã đột nhập hay phá cửa để xông vào nên rất có thể Michelle biết hung thủ và mở cửa để hắn vào nhà. Sự tàn nhẫn tột độ của hung thủ đối với Michelle khiến các đồng nghiệp của cô nhận định đây là một vụ án mạng vì cuồng yêu. Erica Krantzler, người ở cùng Michelle, không thấy cô quan hệ tình ái với bất kỳ ai. Tuy nhiên, cảnh sát biết rằng nạn nhân mới tốt nghiệp Đại học Tư pháp Hình sự John Jay ở thành phố New York.

Michelle Lee (trái) và bạn trai Gary McGurk. (Ảnh: The New York Daily News)

Một điểm bất thường ở hiện trường án mạng là mặc dù kẻ sát nhân gây nên vô số thương tích trên cơ thể Michelle, rất ít vết máu xuất hiện gần thi thể. Ngoài ra, không người hàng xóm nào nghe thấy tiếng la hét từ căn hộ của cô. Kiểm tra thùng rác trong căn hộ, nhóm điều tra thấy một miếng giấy toilet chứa tinh dịch.

Manh mối đột phá xuất hiện khi nhóm điều tra thấy cuốn nhật ký cá nhân của Michelle. Trong nhật ký, nữ chuyên gia tâm lý tội phạm viết cô yêu một thanh niên có tên Gary, người cùng học với cô ở Đại học Tư pháp John Jay. Ngôn từ trong nhật ký cho thấy cô gái 24 tuổi đang yêu cuồng nhiệt.

Rà soát những mối quan hệ của Michelle khi cô còn học ở Đại học Tư pháp Hình sự John Jay, nhóm điều tra phát hiện tên đầy đủ của nam thanh niên là Gary McGurk, Anh ta là người gốc Ireland, khá điển trai và đang học ngành Pháp y ở Đại học Tư pháp Hình sự John Jay.

Gary xác nhận anh ta là người yêu của Michelle và họ đã chia tay rồi tái hợp vài lần. Họ thường xuyên quan hệ tình dục theo phong cách bạo dâm. Michelle từng chi tới 5.000 USD để Gary trị ung thư. Tuy nhiên, theo Gary, trong vài tuần trước khi Michelle chết, anh ta đã yêu cô gái khác và không gặp hay liên lạc với cô.

Vào khoảng thời gian gần thời điểm Michelle tử vong, Gary khai rằng anh ta đi chơi cùng bạn gái mới ở quận Manhattan. Bạn gái mới của Gary xác nhận lời khai của anh ta. Ngoài ra, Gary còn cho cảnh sát xem bằng chứng Michelle gọi tới số điện thoại của anh ta vào rạng sáng ngày 29/4/2009. Gary cũng đồng ý cung cấp mẫu ADN cho cảnh sát.

Kết quả khám nghiệm tử thi Michelle cho thấy cô tử vong vì ngạt thở. Tất cả vết thương khác xuất hiện sau khi cô đã chết. Thực tế ấy khiến các nhà điều tra sửng sốt, vì họ không hiểu lý do khiến hung thủ hành xử dã man với tử thi. Họ biết rằng hắn có rất nhiều thời gian để xóa dấu vết và dàn dựng hiện trường hòng đánh lừa cảnh sát.

Tinh dịch trong sọt rác vạch mặt hung thủ

Mặc dù Gary có chứng cứ ngoại phạm, nhóm điều tra vẫn chỉ tập trung vào anh ta. Kiểm tra dữ liệu cuộc gọi và tin nhắn của Gary, họ phát hiện Michelle gọi Gary trước 4h sáng ngày 29/4/2009, nhưng khi đó anh ta ở ngay gần căn hộ của Lee, chứ không phải ở quận Manhattan như lời khai của anh ta.

Sau đó, nhóm điều tra thu thập video từ các camera giám sát gần căn hộ. Quá trình xem video để tìm manh mối rất đơn điệu, nhưng vận may đã mỉm cười với nhóm điều tra. Họ thấy Michelle xuất hiện trên phố gần căn hộ vào sáng sớm ngày 29/4/2009 để gặp một nam giới. Họ đứng lại để nói chuyện một lát, rồi cùng đi về phía căn hộ của Michelle. Nam giới đi cùng cô chính là Gary McGurk. Như vậy, Gary đã nói dối về chứng cứ ngoại phạm.

Gary thừa nhận anh ta gặp Michelle để lấy một khoản tiền của cô. Sau đó anh ta hộ tống cô về căn hộ nhưng cô không cho anh ta vào nên anh ta trở về nhà. Một lát sau, Gary nhận cuộc gọi của Michelle.

Gary McGurk, bạn trai của nữ chuyên gia tội phạm Michelle Lee. (Ảnh: The New York Daily News)

Cảnh sát chỉ có lý do để bắt Gary McGurk khi kết quả phân tích ADN từ tinh dịch trong sọt rác cho thấy nó thuộc về anh ta. Vụ bắt người diễn ra ở nhà mẹ Gary ở quận Queens, thành phố New York. Khi cảnh sát tới nhà, Gary đã chuẩn bị hộ chiếu và vé máy bay để bay về Ireland.

Khi bị cảnh sát bắt, Gary thừa nhận hắn bịa đặt chuyện mắc ung thư để moi tiền của Michelle. Một số người bạn của Michelle nói cô đã cố gắng lấy lại tiền từ Gary nhưng hắn liên tục hoãn trả nợ. Michelle quyết không buông xuôi. Có lẽ đó là động cơ để Gary đoạt mạng cô.

Theo thỏa thuận với công tố viên, Gary McGurk nhận tội trước khi ra tòa để tránh mức án cao nhất. Trước tòa, Gary kể rằng hắn và Michelle Lee đã quan hệ tình dục theo phong cách bạo dâm vào sáng sớm ngày 29/4/2009. Hắn đã bóp cổ Michelle để gây khoái cảm cho cô, nhưng lại khiến cô tử vong. Sau đó, hắn dùng màng bọc thực phẩm để bao kín thi thể Michelle rồi gây thương tích tàn tệ bằng dao và búa. Việc Gary bọc Michelle bằng màng bọc thực phẩm khiến rất ít vết máu văng gần thi thể. Để tạo chứng cứ ngoại phạm, Gary yêu cầu bạn gái mới nói rằng cô đi chơi cùng hắn ở quận Manhattan vào thời điểm Michelle chết. Bạn gái mới của Gary thừa nhận cô nói dối.

Bồi thẩm đoàn kết luận Gary McGurk phạm tội Ngộ sát và Tiêu hủy chứng cứ phạm tội. Thẩm phán tuyên bị cáo án tù 37 năm, với cơ hội ân xá sau 29 năm.