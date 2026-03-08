Cách "bôi trơn" Cục An toàn thực phẩm vụ 100 tấn thực phẩm chức năng giả

Trong vụ án xảy ra tại Công ty cổ phần Dược phẩm liên danh Mediphar và các đơn vị, tổ chức liên quan, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã làm rõ hành vi Đưa, Nhận hối lộ xảy ra tại Cục An toàn thực phẩm, Bộ Y tế.

Theo kết luận điều tra, để sản xuất và tiêu thụ thực phẩm chức năng giả trên thị trường, Nguyễn Năng Mạnh, cựu Chủ tịch HĐQT Công ty MediUSA, Đỗ Mạnh Hoàng, cựu Giám đốc Công ty MediPhar, và Khúc Minh Vũ thống nhất chi hơn 3,4 tỷ đồng để "lobby" cho lãnh đạo, nhân viên Cục An toàn thực phẩm, Bộ Y tế trong việc thẩm định, hậu kiểm và cấp phép công bố sản phẩm.

Theo đó, từ năm 2020 đến năm 2024, Nguyễn Năng Mạnh và Nguyễn Mạnh Hoàng đã chi hơn 1 tỷ đồng cho Cục An toàn thực phẩm trong việc thẩm định, hậu kiểm, cấp 4 giấy chứng nhận GMP cho nhà máy MediPhar và MediUSA để đoàn thẩm định do cục An toàn thực phẩm chủ trì ghi giảm số lỗi, hướng dẫn cách khắc phục.

Nguyễn Năng Mạnh (Ảnh: Bộ Công an).

Trên cơ sở đó, nhà máy được cấp giấy chứng nhận GMP thời hạn 3 năm, không thì nhà máy không đi vào sản xuất được, ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh.

Để sớm được thẩm định, cấp Giấy chứng nhận GMP và đi vào sản xuất, Mạnh tìm gặp Cao Văn Trung, khi đó là Phó trưởng Phòng Giám sát ngộ độc, Cục An toàn thực phẩm kiêm Trưởng Đoàn thẩm định.

Mạnh đưa cho Trung 30 triệu đồng để chuyển lại cho lãnh đạo Cục An toàn thực phẩm gồm: 20 triệu đồng cho Nguyễn Hùng Long, cựu Phó cục trưởng, 10 triệu đồng cho Nguyễn Thanh Phong, cựu Cục trưởng, để 2 lãnh đạo Cục tạo điều kiện xếp lịch thẩm định nhà máy MediPhar và MediUSA.

Trước khi Cục An toàn thực phẩm có các quyết định thành lập đoàn kiểm tra nhà máy, Mạnh đến Cục An toàn thực phẩm gặp và 4 lần đưa Trung tổng 120 triệu đồng để nhờ Trung đưa Long và Phong.

Tháng 6/2020, đoàn kiểm tra của Cục An toàn thực phẩm thẩm định tại nhà máy MediUSA, lập biên bản thể hiện “còn một số tồn tại cần khắc phục…”. Hai bị can Mạnh và Hoàng đưa cho Trung 165 triệu đồng gồm: 50 triệu đồng cho cựu Cục trưởng Nguyễn Thanh Phong, 30 triệu đồng cho cựu Phó cục trưởng Nguyễn Hùng Long và 30 triệu đồng cho Cao Văn Trung.

Số tiền còn lại được chia cho những người khác trong đoàn kiểm tra.

Tại Nhà máy MediPhar, Đoàn kiểm tra của Cục An toàn thực phẩm tiến hành thẩm định vào ngày 22/10/2020 và cũng lập biên bản kết luận “công ty còn một số tồn tại, yêu cầu công ty khắc phục và báo cáo kết quả trong vòng 90 ngày”.

Theo yêu cầu của Trung, cuối giờ chiều cùng ngày, Mạnh cùng Hoàng đưa hối lộ cho Cao Văn Trung 165 triệu đồng. Trong đó, đưa cho cựu Cục trưởng Nguyễn Thanh Phong 50 triệu đồng, cựu Phó cục trưởng Nguyễn Hùng Long 30 triệu đồng và Cao Văn Trung 30 triệu đồng. Số tiền còn lại được chia cho các thành viên khác.

Ngày 23/11/2023, đoàn kiểm tra của Cục An toàn thực phẩm thẩm định lại nhà máy MediUSA và Nguyễn Năng Mạnh lại chi 190 triệu đồng được để trong các phong bì của Công ty MediUSA. Trong đó đưa ông Phong 50 triệu đồng, ông Long 30 triệu đồng và 30 triệu cho Cao Văn Trung. Số tiền còn lại được chia cho các thành viên khác.

Quá trình thẩm định lại Nhà máy MediPhar vào ngày 4/1/2024, Mạnh cùng Hoàng đưa hối lộ cho ông Nguyễn Thanh Phong 50 triệu đồng, cựu Phó Cục trưởng Nguyễn Hùng Long và Cao Văn Trung mỗi người 30 triệu đồng.

Do nhiều lần nhận tiền hối lộ, Cao Văn Trung chỉ đánh giá báo cáo khắc phục tồn tại của hai nhà máy trên hồ sơ, ảnh chụp không đối chiếu rồi đề xuất Phó cục trưởng Nguyễn Hùng Long cấp 4 Giấy chứng nhận GMP cho MediUSA và Công ty MediPhar.

Ông Nguyễn Thanh Phong, nguyên Cục trưởng Cục An toàn thực phẩm Bộ Y tế (Ảnh: Bộ Công an).

Trong việc hậu kiểm Nhà máy MediPhar vào năm 2022, Đoàn kiểm tra của Cục An toàn thực phẩm phát hiện lỗi “không lấy mẫu do không có sản phẩm trong kho”. Nguyễn Năng Mạnh đề nghị Trưởng đoàn thẩm định Cao Văn Trung bỏ qua lỗi và sẽ chi 200 triệu đồng.

Số tiền này lại được chia cho cựu Cục trưởng Nguyễn Thanh Phong 50 triệu đồng, cựu Phó Cục trưởng Nguyễn Hùng Long và Cao Văn Trung, mỗi người 30 triệu đồng. Số tiền còn lại được chia cho các thành viên khác.

Hành vi đưa hối lộ tiếp theo xảy ra trong việc cấp Giấy chứng nhận công bố sản phẩm. Theo đó, từ năm 2018 đến năm 2025, Nguyễn Năng Mạnh và Đỗ Mạnh Hoàng giao cấp dưới là Hoàng Thị Hương làm đầu mối quan hệ, chi tiền trong việc xin cấp phép công bố sản phẩm.

Để có đủ thủ tục xin cấp phép công bố sản phẩm, Hương liên hệ với Công ty TSL, Viện kiểm nghiệm an toàn thực phẩm quốc gia và Công ty Avatek cấp Phiếu kết quả kiểm nghiệm an toàn thực phẩm (hành vi này đã bị xét xử tại TAND TPHCM).

Để hồ sơ xin cấp phép công bố sản phẩm không bị trả đi trả lại nhiều lần, gây khó khăn, kéo dài thời gian xin phép, ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất, Hương gặp gỡ, trao đổi và thống nhất với chuyên viên Cục An toàn thực phẩm về việc chi cho đơn vị này từ 9 triệu đồng đến 12 triệu đồng một bộ hồ sơ.

Hương đã đưa hối lộ 2,36 tỷ đồng cho việc xin cấp phép công bố 236/289 sản phẩm của 9/10 công ty.