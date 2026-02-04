Buôn lậu hơn nửa tấn vàng từ Trung Quốc, "bà trùm" lĩnh án 10 năm tù

Tối 4/2, Tòa án nhân dân TP Hà Nội đã tuyên án sơ thẩm đối với 11 bị cáo trong vụ án buôn lậu hơn 546kg vàng từ Trung Quốc về Việt Nam, xảy ra tại tỉnh Lào Cai, Công ty cổ phần Đầu tư và Kinh doanh vàng Việt Nam, Công ty TNHH MTV vàng bạc đá quý Hoàn Huế và các tổ chức, địa phương liên quan.

Hội đồng xét xử sơ thẩm đánh giá, trong vụ án trên các bị cáo Trần Thị Hoàn (41 tuổi, trú tại Lào Cai, kinh doanh vàng bạc tại Công ty TNHH MTV vàng bạc đá quý Hoàn Huế - Công ty Hoàn Huế) và Phạm Tuấn Hải (56 tuổi, trú tại Lào Cai, cựu Giám đốc Công ty TNHH kinh doanh thương mại và dịch vụ Thăng Long) có vai trò tương đương nhau.

Hai bị cáo này đều là những người điều hành dòng tiền có giá trị lớn, hoạt động kinh doanh vàng bạc.

Đồng thời, trước khi tuyên án HĐXX cũng xem xét tình tiết giảm nhẹ của các bị cáo như phạm tội lần đầu, có nhân thân tốt, khắc phục hậu quả vụ án,...

Từ những phân tích, nhận định trên HĐXX sơ thẩm tuyên phạt bị cáo Trần Thị Hoàn; Phạm Tuấn Hải cùng 10 năm tù về tội Buôn lậu.

Cùng tội danh trên, HĐXX tuyên phạt bị cáo Trần Thành Hiếu (39 tuổi, trú tại Lào Cai, nhân viên Công ty Hoàn Huế) 5 năm tù; Vàng Thị Phượng (26 tuổi, trú tại xã Hợp Thành, tỉnh Lào Cai) 3 năm 6 tháng tù....

7 bị cáo còn lại bị HĐXX tuyên phạt từ 36 tháng tù treo đến 4 năm 6 tháng tù về các tội Buôn lậu và Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng.

Theo cáo trạng, lợi dụng chênh lệch giá vàng nguyên liệu giữa trong nước và Trung Quốc, từ ngày 2/9/2024 đến 2/12/2024, “bà trùm” Trần Thị Hoàn đã thỏa thuận với một đối tượng quốc tịch Trung Quốc tên Bà Béo và Phạm Tuấn Hải để buôn lậu vàng nguyên liệu từ Trung Quốc vào Việt Nam.

"Bà trùm" Trần Thị Hoàn (áo xanh) tại tòa (Ảnh: Minh Hùng).

Số vàng lậu được đưa qua cửa khẩu quốc tế Lào Cai mà không có giấy phép của Ngân hàng Nhà nước, với tổng khối lượng hơn 546kg, trị giá trên 1.208 tỷ đồng.

Cáo trạng xác định, Trần Thị Hoàn mua của “Bà Béo” hơn 97,3kg vàng, trị giá trên 208 tỷ đồng, và mua của Phạm Tuấn Hải 449kg vàng, trị giá 999 tỷ đồng.

Tại tòa, Trần Thị Hoàn khai, do nhiều thỏi vàng mua của Bà Béo có ký hiệu, chữ viết Trung Quốc sợ bị phát hiện là vàng nước ngoài nên mang đi khò, xóa chữ. Sau đó Hoàn cho nhân viên cắt thành miếng nhỏ để bán lại cho các khách hàng ở Hà Nội nhằm kiếm lợi.

Việc mua bán nhận được hàng Hoàn sẽ giao tiền cho Bà Béo qua các tài khoản của một số cá nhân trong công ty.

Việc giao nhận vàng giữa Hoàn và Bà Béo có một số lần thực hiện trực tiếp, còn lại là ở cửa hàng của bị cáo.

Là người trực tiếp vận chuyển vàng cho Bà Béo, bị cáo Vàng Thị Phượng trình bày, bản thân có cửa hàng cắt tóc gội đầu tại Hà Khẩu, Vân Nam, Trung Quốc và thường xuyên qua lại biên giới Trung Quốc - Việt Nam.

Năm 2024, Bà Béo thường xuyên đến cửa hàng của Phượng để cắt tóc, gội đầu. Qua nhiều lần nói chuyện, Phượng biết Bà Béo có nhu cầu tìm người đưa vàng từ Trung Quốc vào Việt Nam và giao cho cửa hàng của Trần Thị Hoàn.

Do thu nhập bấp bênh, muốn kiếm tiền nuôi con nên Phượng đã nhận xách vàng cho Bà Béo để nhận công. Tiền công là 250.000 đồng/kg vàng trót lọt.

Để vận chuyển vàng, bị cáo bỏ vàng dưới đế giày. Khi đi qua cửa khẩu đế giày của bị cáo không bị soi chiếu, không có ai kiểm tra nên không bị phát hiện. Tới thời điểm vụ án bị phát hiện Phượng đã vận chuyển được 97kg vàng, hưởng tiền công gần 25 triệu đồng.